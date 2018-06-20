Почти 16 тыс. человек в год теряются в Японии из-за деменции

ТОКИО, 20 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Как отмечается в докладе главного полицейского управления Японии, в прошлом году исчезли почти 16 тыс. человек, страдающих деменцией. Это стало рекордным показателем за всю историю наблюдений.

Так, приведенная цифра оказалась на 65% выше, чем в 2012 году, когда была обнародована подобная статистика. При этом за год количество подобных пропаж выросло на 500 случаев. Большинство из этих людей - около 10 тыс. - полиция отыскала собственными силами, еще 5 тыс. через какой-то промежуток времени вернулись самостоятельно домой или были найдены семьями. Однако около 470 страдающих этим недугом скончались за время отсутствия, а еще 227 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как говорится в докладе, от полицейских требуется усиленное взаимодействие с местными муниципалитетами, у которых есть данные о пожилых жителях, страдающих деменцией. К примеру, в некоторых городских администрациях стали специально хранить биометрические данные таких людей, чтобы в случае пропажи их можно было оперативно идентифицировать.

Проблема усугубляется демографическими трудностями в Японии. По прогнозам специалистов, к 2053 году население страны уменьшится с нынешних 127 до 100 млн человек, а к 2065 - до 88 млн. Из них около 38% будут в возрасте старше 65 лет.

Деменция - это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления и поведения. Заболевание поражает в основном пожилых людей, но не является нормальным состоянием старения. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции - на нее приходится 60-70% всех случаев. Средняя продолжительность жизни больного после диагностирования заболевания зависит от его возраста, но, как правило, составляет 7-10 лет. От болезни Альцгеймера на сегодняшний день страдают около 50 млн человек по всему миру, их число с каждым годом возрастает и, по некоторым оценкам, к 2050 году может превысить 131 млн.

В Японии проблема старческой деменции стоит крайне остро в связи со стремительным старением населения. По данным статистики, сейчас по всей стране около 5 млн пожилых страдает болезнью Альцгеймера, а к 2025 году их число может увеличиться до 7 млн.