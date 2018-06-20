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Ученый-экономист стала председателем Общественной палаты Карелии

Общество
20 июня, 16:52 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 20, июня. /ТАСС

Члены палаты единогласно выбрали Любовь Кулакову

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Новый состав региональной Общественной палаты сформировали в Карелии, председателем избрана старший научный сотрудник Института экономики Карельского научного центра РАН Любовь Кулакова. Об этом в среду сообщили в ТАСС в аппарате палаты.

"В связи с формированием нового, третьего созыва Общественной палаты Карелии был избран новый председатель. Члены палаты на первом пленарном единогласно проголосовали за кандидатуру Любови Михайловны Кулаковой", - сказала собеседник агентства.

По ее словам, третий состав региональной Общественной палаты был сформирован в июне 2018 года. В него вошли 30 человек. Срок полномочий созыва - три года.

Любовь Кулакова родилась 3 декабря 1971 года. Является кандидатом экономических наук, работает старшим научным сотрудником отдела региональной экономической политики Института экономики карельского научного центра РАН. Имеет 40 публикаций.

По данным пресс-службы карельского правительства, Общественная палата республики создана в июне 2010 года. В ее состав входят высококвалифицированные специалисты в различных областях, известные и уважаемые в республике люди. Регулярно члены палаты ведут прием граждан в Петрозаводске и районах Карелии, бесплатно дают юридические консультации, помогают в оформлении и сборе документов.

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