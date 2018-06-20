Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Осужденный за подготовку терактов в Крыму набрал вес после окончания голодовки

Общество
20 июня, 17:19 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова отметила, что здоровье Александра Кольченко опасений не вызывает, но попросила медиков держать ситуацию на контроле

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Осужденный на десять лет за подготовку терактов в Крыму Александр Кольченко, отбывающий наказание в одной из колоний в Челябинской области, поправился на 7,5 кг после окончания голодовки, которая длилась с 31 мая по 7 июня. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

Ранее сообщалось, в конце мая Кольченко написал руководству колонии заявление об отказе принимать пищу. Голодовку прекратил 7 июня.

"Уже десять дней, как он прекратил голодовку, которую объявлял 31 мая. Сейчас он нормально питается, прибавка в весе составила 7,5 кг", - сказала собеседница агентства.

Павлова добавила, что здоровье осужденного сейчас никаких опасений не вызывает, однако попросила медиков держать ситуацию на контроле.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Кольченко к десяти годам колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму. Он был признан пособником украинского режиссера Олега Сенцова, которого суд одновременно приговорил к 20 годам колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что Сенцов создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Челябинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
2
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
Матвиенко: Совфед будет пристально следить за обсуждением пенсионной реформы в обществе
5
Силуанов заявил, что курс рубля укрепился бы до 50 рублей за доллар без бюджетного правила
6
Криминальный авторитет Гагиев противился выдаче в РФ, ссылаясь на аэрофобию
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости