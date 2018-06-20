Осужденный за подготовку терактов в Крыму набрал вес после окончания голодовки

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Осужденный на десять лет за подготовку терактов в Крыму Александр Кольченко, отбывающий наказание в одной из колоний в Челябинской области, поправился на 7,5 кг после окончания голодовки, которая длилась с 31 мая по 7 июня. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

Ранее сообщалось, в конце мая Кольченко написал руководству колонии заявление об отказе принимать пищу. Голодовку прекратил 7 июня.

"Уже десять дней, как он прекратил голодовку, которую объявлял 31 мая. Сейчас он нормально питается, прибавка в весе составила 7,5 кг", - сказала собеседница агентства.

Павлова добавила, что здоровье осужденного сейчас никаких опасений не вызывает, однако попросила медиков держать ситуацию на контроле.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Кольченко к десяти годам колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму. Он был признан пособником украинского режиссера Олега Сенцова, которого суд одновременно приговорил к 20 годам колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что Сенцов создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину.