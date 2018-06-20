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Российским санаториям начали присваивать категории по уровню услуг

Общество
20 июня, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Первые 10 санаториев получили сертификаты о присвоении им классификации

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ростуризм начал присваивать российским санаториям в добровольном порядке категории по уровню предоставляемых ими услуг. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Ростуризмом совместно с Российской академией наук и научными организациями разработана система добровольной классификации санаториев по уровню и качеству предоставляемых услуг. Она будет способствовать дальнейшей популяризации отдыха в санаториях и активному продвижению услуг российского санаторно-курортного комплекса в РФ и за рубежом. 10 первых санаториев - три в Ставропольском крае и семь в Алтайском крае - уже получили сертификаты о присвоении им [классификации]. У нас три раздела - стандарт, бизнес или премиум", - сказал Сафонов.

По его словам, субъекты федерации "предоставляют летом 2018 года конкурентоспособное предложение в части отдыха и путешествий, удовлетворяющее потребности наших граждан".

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