Российским санаториям начали присваивать категории по уровню услуг

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ростуризм начал присваивать российским санаториям в добровольном порядке категории по уровню предоставляемых ими услуг. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Ростуризмом совместно с Российской академией наук и научными организациями разработана система добровольной классификации санаториев по уровню и качеству предоставляемых услуг. Она будет способствовать дальнейшей популяризации отдыха в санаториях и активному продвижению услуг российского санаторно-курортного комплекса в РФ и за рубежом. 10 первых санаториев - три в Ставропольском крае и семь в Алтайском крае - уже получили сертификаты о присвоении им [классификации]. У нас три раздела - стандарт, бизнес или премиум", - сказал Сафонов.

По его словам, субъекты федерации "предоставляют летом 2018 года конкурентоспособное предложение в части отдыха и путешествий, удовлетворяющее потребности наших граждан".