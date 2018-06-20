Власти Орла договорились о бесплатном захоронении отходов из детских садов города

ОРЕЛ, 20 июня. /ТАСС/. Компания "ОПЕК", являющаяся арендатором орловского полигона ТБО, займется захоронением ТБО из детских садов Орла бесплатно. Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Орла Александр Филатов.

"ОПЕК" предложила свою безвозмездную помощь именно по части захоронения отходов. Соответствующее трехстороннее соглашение подписано между компанией "ОПЕК", управлением образования и управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла", - сказал Александр Филатов.

За перевозку отходов дошкольным учреждениям придется платить. В Орле работают два основных оператора - "ЭкоТранс" и "ЭкоТэк". ТБО на полигон будут свозить из 81 городского детского сада.

Проектная мощность крупнейшего в Орловской области полигона ТБО составляет 510 тысяч тонн, площадь - более 31 га. Полигон заполнен на 80%.