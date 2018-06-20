Где можно подработать подростку на Северном Кавказе

ТАСС, 20 июня. Тысячи подростков в регионах Северного Кавказа смогут подработать в период летних каникул. Школьники могут устроиться в детские учреждения, сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, а также заняться благоустройством территории. Программы временного трудоустройства, на которые власти ежегодно выделяют миллионы рублей, всегда востребованы учениками и их родителями, причем речь идет не только о работе во время каникул. Например, в Ставропольском крае некоторые подростки трудятся и в течение учебного года, после уроков.

Не менее заинтересованы в летнем трудоустройстве и студенты, им предлагается больше вакансий, в том числе с выездом в другие регионы России.

О том, где будут трудиться школьники и студенты этим летом, ТАСС рассказали представители службы занятости в северокавказских регионах и работодатели.

На работу — в школу

Большинство подростков на летних каникулах традиционно работают в школах и на пришкольных участках, занимаясь благоустройством. Так, в Ингушетии на таких работах будут трудоустроены порядка 3,5 тыс. человек, сообщила ТАСС пресс-секретарь республиканского министерства труда Лейла Мальсагова.

"В эти работы входит уборка дворов — дети косят траву, собирают мусор, сажают цветы, белят деревья. Это только часть тех работ, что выполняют подростки, каждый может выбрать себе подходящее занятие. Зарплата не такая большая, зато дети приучаются трудиться", — сказала Мальсагова корреспонденту ТАСС.

В Северной Осетии, по информации республиканского комитета по занятости населения, во время летних каникул на работах по благоустройству планируется занять более 500 подростков во всех районах республики. "Ребята будут заниматься благоустройством территорий, за что будут получать 1 275 рублей в месяц", — сказал ТАСС представитель ведомства.

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Всего, по его словам, на летнее трудоустройство подростков в республике выделено власти Северной Осетии выделили порядка 2 млн рублей. "Летом запланирована организация временной занятости для 1 518 подростков. Объем финансовых средств, предусмотренных на эти цели, составляет 1 млн 935,5 тыс. рублей", — сказал собеседник агентства, уточнив, что к началу лета в органы службы занятости обратилось более 1 тыс. ребят, уже трудоустроено 906 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Школьные бригады, которые будут приводить в порядок учебные учреждения, созданы на Ставрополье, а также в Карачаево-Черкесии. Кроме того, по словам начальника отдела занятости, профобучения и профориентации управления госслужбы занятости населения КЧР Ксана Узденова, подростков планируется привлечь к благоустройству территории возле памятников республики.

Рабочие места создаем сами

Всего в Карачаево-Черкесии этим летом трудоустроены более 900 подростков, на реализацию соответствующей программы из республиканского бюджета выделено 2,8 млн рублей.

"Программа очень востребована детьми и родителями. Поскольку в республике работодатели не заявляют временные рабочие места для подростков, мы сами их создаем. Школьники работают в региональном сводном поисковом отряде "Подвиг", центрах военно-патриотического воспитания молодежи и детского творчества Черкесска, помощниками воспитателей в социальных учреждениях и загородных лагерях", — сказал Узденов ТАСС, добавив, что коммерческие предприятия региона в последние годы практически не поддерживают программу "из-за сложной финансовой ситуации".

Еще одно традиционное направление летней занятости подростков — сельскохозяйственные работы. Так, в Ингушетии школьники подрабатывают на сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах практически во всех районах республики — занимаются прополкой и сбором урожая. По словам работодателей, этот вид занятости довольно популярен.

"Работа, конечно нелегкая, но это приучает к дисциплине, особенно важно это для мальчиков, они понимают — каково это получать деньги за свой труд, начинают взрослее смотреть на многие вещи. Заработок неплохой, я знаю, что есть ребята, которые приходят работать не просто так, а потому что готовятся к следующему учебному году и копят на необходимое для этого", — рассказал ТАСС владелец крестьянско-фермерского хозяйства "Кодзоев" Исса Кодзоев, добавив, что за летний сезон фермерское хозяйство обращаются до 200 человек.

В Ставропольском крае, где школьники в летнее время тоже активно трудоустраиваются на сельхозпредприятиях, в 2018 году планируют предоставить работу более 7 тыс. подростков. Как сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты населения, большинство школьников планируют выйти на работу летом, но некоторые подростки в регионе трудятся и весь год, после уроков. "Несовершеннолетние граждане принимаются только на те работы, которые не причиняют вреда здоровью подростков и не нарушают процесса обучения", — уточнили в пресс-службе министерства.

По данным ставропольского минсоцтруда, зарплату подростки будут получать из двух источников: часть денег выплачивают работодатели, а еще часть — учреждения занятости. В 2018 году в регионе на оплату труда школьников выделено порядка 27 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов, а также казны тех предприятий, где будут трудиться несовершеннолетние работники.

"Успех" для молодежи

Временную работу в летнее время ищут также студенты и учащиеся колледжей. В Дагестане помощь в этом им оказывает молодежный центр занятости "Успех", созданный при республиканском Минтруда. Как рассказал ТАСС директор учреждения Шамиль Магомедов, центр в том числе занимается возрождением молодежных трудовых отрядов на территории республики — в прошлом году в таких отрядах были задействованы 480 человек, в этом году планируется трудоустроить на сезонных работах порядка 700 молодых дагестанцев.

"Сейчас на стадии заключения соглашения у нас находится договор с Крымом, куда планируем отправлять ребят для сбора урожая. Часто для временного трудоустройства к нам обращаются приезжие из сельской местности, так как работодатели предоставляют жилье и питание", — рассказал Магомедов.

По его словам, центр занятости активно сотрудничает с другими регионами России. Так, в этом году 20 человек из разных уголков республики отправились собирать урожай черешни в Краснодарский край.

Кроме того, достигнута договоренность с центром занятости молодежи Москвы для трудоустройства молодых людей из Дагестана на временную и постоянную работу в столице.