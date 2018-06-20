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Суд обязал правительство Брянской области купить инвалиду лекарства на 5 млн рублей

Общество
20 июня, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Ранее в прокуратуру обратился житель Брянска, страдающий редким заболеванием, которому департамент здравоохранения отказал в оплате дорогостоящего препарата

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Суд в Брянской области обязал департамент здравоохранения региона обеспечить инвалида лекарствами на 5 млн рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе прокуратуры региона.

"В прокуратуру обратился житель Брянска, инвалид первой группы, которому департамент здравоохранения Брянской области отказал в оплате дорогостоящего лекарства "Экулизумаб". Стоимость полного курса лечения составляет 5 млн рублей. Проверка показала, что отказ необоснованный, в итоге прокуратура направила исковое заявление в суд, который обязал обеспечить бесплатное предоставление инвалиду этого препарата", - сказали в пресс-службе.

По информации прокуратуры, инвалид страдает редким заболеванием. "Оно включено в перечень жизнеугрожающих, хронических и прогрессирующих болезней, утвержденный постановлением правительства РФ. Назначение препарата соответствует медицинскими показаниями, и его предоставление должно быть оплачено за счет средств областного бюджета", - отметили в пресс-службе.

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