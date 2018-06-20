Скворцова: информационная система учета лекарственных препаратов совершенствуется

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения вместе с Федеральным казначейством намерено в 2019 году внедрить новый электронный порядок внесения данных в систему электронного учета лекарств. Глава ведомства Вероника Скворцова рассчитывает, что таким образом удастся устранить неточности, которые ведут к завышению цен на препараты.

После совещания у президента РФ Владимира Путина Скворцова рассказала журналистам о дальнейшем совершенствовании информационной системы учета лекарств. "Нам надо устранить ручной ввод данных по контрактам в систему, для этого вчера был подписан межведомственный приказ по созданию электронной формы контракта", - сообщила министр. По ее словам, "Федеральное казначейство планирует в 2019 году не только внедрить эту электронную форму, а сделать обязательным электронный ввод всех данных по каждому контракту по лекарствам". Скворцова отметила, что "если это произойдет, в течении 2019 года мы фактически профилактируем вольное и невольное искажение при внесении информации".

Еще одним новшеством должно стать расширение понятия взаимозаменяемости лекарств, считает Скворцова. Она уточнила, что сейчас всего 16% лекарственных препаратов признаны взаимозаменяемыми, но решить вопрос о расширении перечня взаимозаменяемых препаратов могут только эксперты. "В настоящее время мы вместе с Федеральной антимонопольной службой подготовили законопроект, который позволяет более быстро пересмотреть весь массив лекарственных препаратов на группировку по взаимозаменяемости", - сказала глава ведомства.

По ее словам, данный порядок планируется ввести с 1 января 2019 года. "Это позволит еще больше снизить цену и уменьшить вариативность", - уверена Скворцова.

Программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи

Министр подчеркнула, что частью программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населения является обеспечение качественными и эффективными лекарственными препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которые позволяют регулировать цены на наиболее значимые для населения препараты". По ее данным, за последние три года, несмотря на общие экономические процессы, рост цен удалось сдержать.

"В 2015, 2016 цены повышались ниже инфляции, а в 2017 году они даже снижались, сейчас по результатам прошедшего периода 2018 года цены в госпитальном сегменте увеличились на 0,6%, а цены на амбулаторном сегменте - на 1%, то есть существенно ниже инфляции", - констатировала министр. Она добавила, что этот перечень жизненно важных лекарств также является ориентиром для отечественной промышленности "в чем мы должны быть самодостаточны, что нужно импортозамещать".

На данный момент перечень жизненно важных лекарств содержит 834 международных непатентованных наименований, что составляет около 7 тыс. лекарственных препаратов и 28% от всех лекарств, зарегистрированных в России. Скворцова полагает, что "нет ни одной страны в мире, где бы уровень гарантий лекарственного обеспечения был бы так широк".

Она добавила, что финансирование лекарственного обеспечения постоянно увеличивается. "Общая сумма финансовых ресурсов, которые выделяет государство, уже превысило 456 млрд. рублей в год, это соответствует примерно 1 млрд 200 млн упаковок разных средств", - констатировала она. По мнению министра, с учетом столь значительного финансирование необходимо уделять повышенное внимание сокращению неэффективных расходов и контролю за использованием денег. Она напомнила, что для этого год назад бала создана информационно-аналитическая система по мониторингу и контролю и за государственными и муниципальными закупками лекарственных препаратов, которая введена в эксплуатацию с начала нынешнего года.

Скворцова добавила, что одновременно начали действовать несколько антикоррупционных нормативных актов. "Фактически мы поставили профилактический щит для манипулирования начальной максимальной ценой контракта", - заявила глава ведомства.

По ее словам, проведена интеграция информационно- аналитической системы с единой системой по закупкам. Благодаря проделанной работе "среда стала не просто более прозрачной, но и более структурированной, понятной, манипуляций, связанных с различными коррупциогенными моментами становится меньше на глазах", - считает Скворцова. По ее данным, в информационную систему занесено более 290 тыс. контрактов на 300 млрд рублей.

"В течение первого квартала 2018 года средневзвешенные цены на однородные группы препаратов снизились в 70% случаев, причем, чем дороже исходно был препарат, тем больше мы видим снижение, особенно выраженное снижение отмечается по орфанным препаратам [лекарства от редких заболеваний] - цена иногда снижается на 38-28%", - заявила Скворцова.