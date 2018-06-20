Уведомления о перевозке групп детей во время летнего отдыха можно подать онлайн

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. ГИБДД опубликовала пошаговую инструкцию подачи уведомлений организаторами перевозки групп детей во время летнего отдыха. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД России, такие уведомления можно подавать онлайн.

"На официальном сайте www.гибдд.рф в разделе "Организациям" функционирует специальный подраздел "Перевозка детей", в котором размещена не только памятка для организаторов перевозок групп детей, но и пошаговая инструкция, чтобы организаторы четко понимали, какие документы, куда и когда они должны подавать. Также на этом ведомственном веб-ресурсе создан специализированный сервис, предназначенный для приема уведомлений о предстоящих организованных перевозках детских групп в электронном виде", - сообщили в ГИБДД.

Уведомление после подачи на сайт сразу попадает в банк данных и становится доступно для рассмотрения сотруднику Госавтоинспекции. Также заявитель теперь может в режиме онлайн отслеживать все стадии рассмотрения уведомления, включая комментарии к резолюциям. "Карточки уведомлений, доступные по интернет-ссылкам, позволяют использовать их в качестве шаблонов для подготовки новых запросов, путем незначительной корректировки ранее уже указанной информации, что наиболее актуально для туристических маршрутов", - добавили в ГИБДД.

Требования о заблаговременном уведомлении о перевозке детей были введены еще два года назад, что положительно сказалось на состоянии безопасности дорожного движения в этой области. В ГИБДД напомнили, что в апреле вступили в силу требования об использовании для организованной перевозки группы детей автобуса, с года выпуска которого прошло не более 10 лет. "Предусмотрен их поэтапный ввод в действие, в зависимости от категорий автобусов и регионов, по которым проходят маршруты перевозок", - добавили в ГИБДД.

Как отметили в ведомстве, Госавтоинспекция проводит постоянную работу с образовательными организациями и учреждениями культуры по безопасной перевозке детей. На сайте Госавтоинспекции также размещен справочник "Школьный автобус" с информацией о более чем 22 тыс. школьных автобусов, сведениях об эксплуатирующей организации, соблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения. "Безопасность организованной перевозки любой группы детей гарантируется, прежде всего, надежностью водителя, технической исправностью транспортного средства и соответствием эксплуатационного состояния дороги требованиям безопасности движения", - отметили в ГИБДД.