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Москалькова обратилась в СЕ с просьбой оказать помощь российским морякам на Украине

Общество
20 июня, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Генсек Совета Европы Турбьёрну Ягланду предложил российскому омбудсмену вариант с обменом

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова обратилась к генсеку Совета Европы (СЕ) Турбьёрну Ягланду с просьбой оказать помощь российским морякам судна "Норд", удерживаемым на территории Украины.

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"Мы обсуждали вопрос о российских моряках, которые удерживаются на Украине, и не могут переехать в Крым к своим родным и близким, то есть не могут попасть домой. Я передала официальное письмо Ягланду с просьбой оказать помощь в разрешении этого вопроса", - заявила Москалькова журналистам в среду.

По ее словам, генсек СЕ, в свою очередь, предложил ей вариант с обменом, однако Москалькова пояснила, что ее "мандат не позволяет проводить вот такие действия".

О задержании "Норда"

Погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства".

Горбенко позже было предъявлено еще одно обвинение - по статье о незаконной ловле рыбы. По этому делу ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Капитан должен являться в суд и органы следствия по первому требованию, ему запрещено посещать Крым.

Само судно "Норд" было арестовано украинскими властями, его команда пока остается на Украине. Госпогранслужба отказалась выпускать членов экипажа по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму. Двум из девяти моряков удалось вернуться домой.

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