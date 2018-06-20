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Минюст разрешит адвокатам не пояснять цель своих запросов

Общество
20 июня, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Ведомство разработало проект соответствующего приказа во исполнение решения Верховного Суда

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Адвокаты смогут не указывать данные доверителя и обоснование получения сведений в адвокатских запросах. Как сообщает Минюст, ведомством разработан соответствующий проект приказа во исполнение решения Верховного Суда РФ.

"Согласно проекту приказа, указание в адвокатском запросе данных лица, в интересах которого действует адвокат, будет необходимо только в случае согласия доверителя (если иное не установлено законодательством о персональных данных). Обоснования получения запрашиваемых сведений не потребуется", - сообщили в Минюсте.

24 мая 2017 года Верховный Суд РФ признал подпункты 11 и 12 пункта 5 Требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса недействующими в части указания ФИО доверителя и обоснования получения запрашиваемых сведений.

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