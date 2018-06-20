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Украинский омбудсмен ожидает в Москве разрешения посетить Сущенко

Общество
20 июня, 18:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, июня. /ТАСС

Ранее Людмила Денисова сообщила, что у нее состоялась встреча с адвокатом Олега Сенцова

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КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что по-прежнему остается в Москве, где ожидает разрешения посетить Романа Сущенко, находящегося в СИЗО "Лефортово".

"Посольство Украины в РФ повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой предоставить мне разрешение на встречу с Романом Сущенко. Ответ обещают завтра, 21 июня, в 09:00", - написала она в среду на своей странице в Facebook.

Омбудсмен также проинформировала, что сегодня у нее состоялась встреча с Дмитрием Динзе, адвокатом Олега Сенцова, который отбывает наказание за террористическую деятельность в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). "Я передала ему письма от президента Украины (Петра Порошенко) и первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко. Хотела ему (Сенцову) передать лично, но встреча пока не состоялась, к сожалению", - сообщила Денисова. Она проинформировала, что адвокат отправился к своему подзащитному в колонию в ЯНАО, и завтра ожидает от защитника получить по телефону информацию о состоянии здоровья заключенного.

Ранее в среду Денисова сообщала, что направила письмо в адрес своей российской коллеги Татьяны Москальковой с просьбой содействовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ.

В свою очередь, Москалькова сообщила, что на постоянной основе лично следит за состоянием здоровья Олега Сенцова.

Денисова в минувший понедельник, 18 июня, приехала в московское СИЗО "Лефортово" для встречи с Сущенко, но не была допущена к нему. Как пояснял ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, правовых оснований для такой встречи не было.

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