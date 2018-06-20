"Царские дни" пройдут в Екатеринбурге в годовщину гибели царской семьи

ТАСС, 20 июня. Крестный ход, Божественная литургия и молебен станут ключевыми событиями международного фестиваля православной культуры "Царские дни", который пройдет в Екатеринбурге в июле во время столетней годовщины гибели семьи последнего русского императора Николая II, сообщает в среду пресс-служба Московского патриархата.

Главными событиями "Царских дней" традиционно станут богослужения 16 и 17 июля: крестный ход от станции Шарташ до Храма-памятника на Крови, богослужения на площади у храма и ночная Божественная литургия. По окончании ночного богослужения от Храма на Крови начнется крестный ход до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. 18 июля будут совершены Божественная литургия в Алапаевске и молебен у шахты на месте гибели великой княгини Елисаветы Феодоровны, инокини Варвары и их спутников", - говорится в сообщении.

В Храме-памятнике на Крови, духовно-просветительском центре "Царский", мультимедийном парке "Россия - Моя история", которые станут центральными площадками, запланирована культурная программа, включающая музейные и библиотечные выставки, концерты и встречи с историками, писателями, краеведами из Свердловской области и других городов России и зарубежья. В год 100-летия трагических событий Екатеринбург посетят представители российской науки и культуры, а также гости из стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Яркими событиями "Царских дней" станут фестиваль колокольного звона "Благовествуй, земле уральская!", который пройдет с 14 по 17 июля, и фестиваль духовой музыки, который состоится с 12 по 15 июля. В Екатеринбурге также пройдет детская парусная регата, посвященная памяти цесаревича Алексея", - добавили в пресс-службе.

Ожидается, что на "Царские дни" прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Памятные события "Царских дней" начались 30 апреля, в день 100-летия прибытия членов Царской семьи из тобольской ссылки в уральскую столицу. В мае в Екатеринбурге прошло масштабное празднование 150-летия со дня рождения императора Николая II.

Гибель царской семьи

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) канонизировала Николая и его семью.

Следственный комитет в сентябре 2015 году возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. В рамках этого расследования была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. Проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертиза останков.

Вопрос о признании останков мощами будет рассматриваться Собором Русской православной церкви после завершения экспертизы.