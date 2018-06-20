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Кубань попросит у Минздрава денег для больниц в районах, через которые идут трассы в Крым

Общество
20 июня, 19:10 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 20, июня. /ТАСС

По информации властей Краснодарского края, количество пострадавших в ДТП на этих трассах выросло

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КРАСНОДАР, 20 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края согласовали обращение в Министерство здравоохранения РФ с просьбой выделить средства на развитие медицинских учреждений и служб скорой помощи в районах, через которые проходят трассы на Крымский мост, сообщила в среду пресс-служба парламента региона.

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"Депутаты Заксобрания попросили федеральные бюджетные средства для приобретения дополнительных автомобилей скорой медицинской помощи, а также для развития и укрепления материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих травматологическую помощь и помощь при инфекционных заболеваниях. Эти ресурсы нужны 14 муниципалитетам, расположенным вдоль трех направлений автомобильного транзита на Крымский полуостров", - говорится в сообщении.

Поясняется, что по Крымскому мосту, который был открыт в мае, уже в первые дни проезжали более 20 тыс. автомобилей в сутки. По расчетным данным, поток транзитных пассажиров, едущих в Крым через территорию Краснодарского края и обратно, ежегодно будет составлять от 5 млн до 10 млн человек. По информации краевых властей, количество пострадавших в ДТП на этом маршруте уже выросло.

"Это наше совместное с министерством решение - обратиться к министру здравоохранения России. Мы видим кратное увеличение пассажиропотока, возрастает нагрузка. Но ухудшить условия получения медицинской помощи своим жителям мы не имеем права. Более того, мы должны обеспечить это и транзитным пассажирам, и гостям региона", - приводятся в сообщении слова спикера заксобрания Юрия Бурлачко.

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока. Торжественная церемония открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая рано утром по мосту стартовало движение транспорта.

Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие планируется на 2019 год.

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