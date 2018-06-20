Около 60 тыс. оленят родились в Ненецком АО

ТАСС, 20 июня. Оленеводы Ненецкого автономного округа приступили к подсчету родившихся в 2018 году оленят, по предварительным подсчетам, их около 60 тыс. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа.

"В ненецкой тундре завершился массовый отел оленей. Оленеводы уже приступили к просчету родившихся оленят. Точные итоги отела станут известны в первой декаде июля, ожидается, что прирост составит 58-60 тыс. оленят", - говорится в сообщении.

Работа по подсчету оленей проводится вместе с вакцинацией животных против сибирской язвы. В начале апреля оленеводы начали перегон оленей на "родильные" пастбища в северную часть региона, а уже 21 апреля в одной из бригад сельскохозяйственного производственного кооператива "Индига" на побережье Баренцева моря в районе хребта Шумкой появился первый олененок.

2018 год по итогам голосования жителей объявлен в Ненецком автономном округе Годом оленеводства. По данным на 1 января 2018 года, в регионе живут около 177 тыс. оленей.