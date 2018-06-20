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В Петербурге из-за ветра закрыли один из павильонов станции метро "Новокрестовская"

Общество
20 июня, 19:25 дата обновления: 20 июня, 21:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Второй павильон работает в обычном режиме, сообщили в пресс-службе городской подземки

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Павильон станции петербургского метрополитена Невско-Василеостровской линии "Новокрестовская", которая находится у стадиона "Санкт-Петербург", закрыт из-за сильного ветра. Об этом в среду сообщила пресс-служба городской подземки.

Станция находится на намывных территориях Крестовского острова, на берегу Финского залива. Ветер с залива иногда достигает такой силы, что выйти из вестибюля бывает трудно.

"В 18:40 мск ст. "Новокрестовская", павильон-1 временно закрыт из-за сильного ветра. Павильон-2 работает в нормальном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе петербургского метрополитена, по причине штормового ветра повреждены декоративные элементы фасадной части кровли северного вестибюля станции. "Станция "Новокрестовская" работает, вход осуществляется через южный вестибюль", - сказали в пресс-службе. Ремонт будет осуществлять компания "Метрострой", сроки работ в настоящее время уточняются.

Станция была открыта 26 мая, она построена к чемпионату мира по футболу и располагается в непосредственной близости со стадионом "Санкт-Петербург", где проходят матчи чемпионата.

В среду из-за сильного ветра в Ленинградской области без света остались около 25 тыс. человек, электроснабжение большинства домов уже восстановлено.

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