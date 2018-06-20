Роструд усилил мониторинг объявлений о работе с дискриминирующими требованиями к возрасту

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Роструд усиливает мониторинг объявлений о работе в СМИ и от работодателей, где указываются дискриминирующие требования к возрасту соискателя. О этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".

"Роструд начинает более тщательно отслеживать не только работодателей, которые нарушают закон, запрещающий публиковать объявления о вакансиях с указанием возраста, но и СМИ, которые эти объявления публикуют. Если человека дискриминируют по возрасту, значит, он должен жаловаться в Роструд", - сказал Топилин.

Он добавил, что инспекция по труду всегда реагирует на такие обращения. "Доказать дискриминацию по возрасту сложно, но специалисты этим занимаются. Но еще раз подчеркну - работодатель в первую очередь смотрит на квалификацию, а не на возраст", - отметил министр.

Ранее Топилин сообщал, что недавно принят закон, согласно которому в объявлениях о приеме на работу граждан не должны указываться дискриминирующие требования к возрасту соискателя. При этом, по словам Топилина, это требование соблюдают не все.

В пресс-службе Минтруда ТАСС пояснили, что речь идет о Федеральном законе № 162-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Согласно закону, распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера влечет наложение административного штрафа на граждан - от 500 до 1 тыс. рублей; на должностных лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на юридических лиц - от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

Занятость пожилых людей

Министерство труда предложит комплекс мер, которые позволят держать под контролем занятость пожилых людей, добавил Топилин.

"Чтобы на рынке труда не возникало возрастных перекосов, мы подготовим комплекс дополнительных мер, которые позволят нам держать под контролем ситуацию с работниками старших возрастов. Работа Роструда по этому направлению будет усилена", - сказал министр.

Он пояснил, что ведомство намерено "работать с предприятиями и организациями, чтобы к людям предпенсионного возраста относились еще более внимательно". Кроме того, по словам Топилина, при формировании федерального бюджета на ближайшие три года в него может быть заложена финансовая помощь регионам на программы по переобучению людей предпенсионного возраста.

Чиновник также добавил, что уровень безработицы среди молодых людей выше, чем среди пожилых. "Если молодежь в возрасте 20-29 лет составляет 35,6% в общей численности безработных, то пожилые, 55-64 года, - только 8,7%", - сказал он.

16 июня на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Планируется, что реализация реформы начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.