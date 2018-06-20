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Курорты Кавминвод получили 15 млн рублей за 1,5 месяца действия закона о курортном сборе

Общество
20 июня, 20:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Средства направят на благоустройство Курортного парка в Железноводске, парка "Цветник" в Пятигорске, городского сквера в Ессентуках и пешеходной зоны от улицы Вокзальной до улицы Герцена в Кисловодске

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Более 15 млн рублей удалось собрать операторам курортного сбора - гостиницам, отелям, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим места размещения - Ставропольского края в период с 1 мая по 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

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В июле 2017 года Госдума приняла закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018 - 2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая эксперимент по развитию курортной инфраструктуры стартовал в двух регионах - Алтайском и Ставропольском краях, на территории Краснодарского края действие эксперимента начнется с 16 июля этого года, в Республике Крым - с 1 мая 2019 года. От уплаты освобождаются более 20 категорий граждан, в том числе несовершеннолетние, а также жители регионов.

"По данным на 15 июня объем собранных средств операторами курортного сбора составил свыше 15 млн рублей. В крае создан общественный совет по вопросам проведения эксперимента, в состав которого вошли руководители санаториев, представители туристических фирм и туроператоров, общественники и эксперты", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя председателя правительства Ставропольского края - министра строительства и архитектуры региона Александра Золотарева.

Планируется, что первыми объектами, на благоустройства которых будут направлены средства, станут Курортный парк в Железноводске, парк "Цветник" в Пятигорске, городской сквер в Ессентуках и пешеходная зона от улицы Вокзальной до улицы Герцена в Кисловодске. Золотарев также пояснил, что собранные с туристов средства поступают и перечисляются в фонд развития курортной инфраструктуры.

"Совместная работа, которая была проведена с участием всех заинтересованных ведомств позволила решить основные проблемные вопросы по реализации эксперимента. Нам очень важно вовремя выявить и оперативно найти эффективные решения возникающих вопросов, чтобы курортный сбор для всех участников эксперимента был действительно реальным и понятным инструментом в развитии инфраструктуры, повышении качества обслуживания туристов и обеспечении комфортного проживания жителей курортных регионов", - цитирует пресс-служба заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Ольгу Рухуллаеву.

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Крым СКФО Алтайский край Краснодарский край Ставропольский край Курортный сбор в России
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