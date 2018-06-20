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День партизан и подпольщиков в Брянской области объявлен выходным для жителей региона

Общество
20 июня, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Поводом для переноса выходного дня стали масштабные праздничные мероприятия, которые запланированы в области

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. День партизан и подпольщиков, который отмечается в России 29 июня, объявлен в 2018 году выходным для жителей Брянской области. Решение об этом принял губернатор региона Александр Богомаз, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В связи с празднованием Дня партизан и подпольщиков, согласно указу губернатора, выходной день с субботы 23 июня перенесен на пятницу 29 июня. Аналогичное решение рекомендовано принять органам власти муниципальных образований и организациям всех форм собственности", - сказали в пресс-службе.

Поводом для переноса выходного дня стали масштабные праздничные мероприятия, которые будут проходить в регионе. Так, с 27 по 29 июня 2018 года состоится международный патриотический фестиваль "Партизанскими тропами Брянщины". В нем примут участие представители партизанского движения из регионов России, Белоруссии, Украины, гости из регионов Центрального федерального округа, Дагестана, Крыма и Севастополя. В программе форума - открытие лагеря славянской молодежи "Партизанские костры", экскурсии, исторические реконструкции, вручение свидетельств городам и селам, удостоенным звания "Населенный пункт Партизанской славы".

День партизан и подпольщиков введен в российский календарь памятных дат в 2010 году по инициативе Брянской областной думы. В период Великой Отечественной войны на территории Брянской области, которая была оккупирована немецкими войсками с октября 1941 года до сентября 1943 года, действовало 139 партизанских отрядов. Участниками партизанского движения были свыше 60 тыс. человек, 16 тыс. из них награждены орденами и медалями, 12 человек за подвиги и героизм удостоены звания Героя Советского Союза, три человека - звания Героя России.

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Брянская область Великая Отечественная война
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Богомаз, Александр Васильевич
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