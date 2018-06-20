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Два болельщика из Австралии приехали на матч сборной в Самару из Казани на велосипедах

Общество
20 июня, 20:43 UTC+3 САМАРА САМАРА 20, июня. /ТАСС

В дальнейшем Мэтт Догерти и Чу Ван Ли планируют на велосипедах доехать от Москвы до Владимира и Суздаля, а затем посетить города "Золотого кольца"

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САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Два болельщика из Австралии приехали в Самару из Казани, где проходил матч сборной этой страны против Франции, на велосипедах на матч своей сборной против Дании. Они проехали около 360 км, их встретили в окрестностях города и сопроводили на стадион, передает корреспондент ТАСС.

Мэтт Догерти и Чу Ван Ли являются любителями футбола и велоспорта. Они впервые прилетели в Россию, и такое велосипедное путешествие является для них первым большим заграничным туром. Из Казани они держали путь через Ульяновск и Димитровград. Как отметила в беседе с журналистами Чу Ван Ли, в день они с Мэттом проезжали более 100 км.

"Велопутешествия - это отличный способ посмотреть мир и поучаствовать в приключениях. Одно из таких приключений случилось с нами в одной из Ульяновских деревень. Мы решили набрать воду в колодце, но к нам подошел местный дедушка и начал нас отговаривать это делать, потому что вода там была не самого лучшего качества. В благодарность мы ему подарили маленький значок кенгуру, а он нас еще очень долго обнимал, это очень нас тронуло", - сказал Догерти.

Он добавил, что в дальнейшем они на велосипедах планируют из Москвы добраться до Владимира и Суздаля и проехаться по всему "Золотому кольцу". "Мы из Сиднея, где ранее проходили Олимпийские игры, приехали сюда, чтобы ощутить снова это позитивное волнение. Конечно, мы хотим поддержать нашу сборную таким необычным способом", - отметил он.

С собой в путешествия Мэтт и Чу берут небольшого надувного кенгуру, который является символом футбольной сборной Австралии. "Завтра вы увидите много подобных кенгуру, и даже тех, которые будут больше", - сказал Догерти.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара уже приняла матч группового этапа между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1). В городе также пройдут матчи Дании и Австралии (21 июня), России и Уругвая (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня), а также игра 1/8 финала и 1/4 финала.

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