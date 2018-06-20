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Собянин: праздничная десятидневная программа подготовлена ко Дню города

Общество
20 июня, 21:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

День города в Москве в 2018 году пройдет 8 сентября

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал десятидневные праздничные мероприятия ко Дню города и другие городские фестивали, которые пройдут в Москве после чемпионата мира.

"В августе мы начинаем цикл фестивалей городских… "Времена и эпохи" - знаменитый наш фестиваль исторических реконструкций, который полюбился москвичам, затем уже переходим с августа к подготовке и проведению Дня города - [будет] большой десятидневный фестиваль, который включает разнообразные активности, ну а дальше - фестиваль осени, и будем уже готовиться к Рождеству", - рассказал мэр в среду в эфире телеканала "ТВ Центр".

Глава города добавил, что проводить городские фестивали в ходе чемпионата мира было бы нецелесообразно. "Целый месяц мы будем наблюдать праздник на наших улицах, и на этот праздник накладывать еще какие-то фестивали даже уже технически сложно и рискованно", - пояснил Собянин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников сообщил, что День города в Москве в 2018 году пройдет 8 сентября.

В 2017 году город отметил юбилей - 870 лет. На Тверской улице работали тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды". Улица в эти дни стала пешеходной, и ее украсили 200 арт-объектов.

В городе прошло более 400 крупных праздничных событий на более чем 300 общегородских, окружных и районных площадках.

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