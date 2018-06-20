Пять выпускников школ в Северной Осетии набрали по сто баллов на ЕГЭ по истории и химии

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июня. /ТАСС/. Более 2 тыс. выпускников школ в Северной Осетии сдали ЕГЭ по химии и истории, из них пять человек получили по сто баллов. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки республики.

"Из 2 212 выпускников республики итоговую аттестацию по истории прошли 1 376 человек, 836 - по химии. Экзамены на высокие баллы написали 83 человека. Из них один участник набрал сто баллов по истории, четыре - по химии. При этом минимальный порог не преодолели 528 выпускников", - говорится в сообщении.

По сравнению с прошлым годом стобалльников по химии стало в два раза больше.

Наивысшие баллы в этом году получили выпускницы моздокских школ №2 и №108 Диана Шперлинг и Ирина Зернова, учащиеся бесланской 8-й школы Зелимхан Мрикаев и владикавказской 27-й школы Оксана Гарбузова. Также 100 баллов по истории набрала Милана Дзуцева, выпускница гимназии №5 Владикавказа.