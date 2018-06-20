Собянин: финансирование здравоохранения в Москве за последние годы выросло в 2,3 раза

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Объем финансирования здравоохранения за последние годы вырос в Москве в 2,3 раза, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Город активно занимается здравоохранением, не экономит на нем: объем финансирования за последние годы вырос в 2,3 раза. Причем значительная часть осуществляется за счет Фонда обязательного страхования, но еще больше, около 60%, идет из бюджета города Москвы", - сказал Собянин.

"Те ресурсы, которые мы направляем в здравоохранение, позволяют обеспечить высокую доступность и максимальную бесплатность. Все, что необходимо по стандартам, все должно предоставляться москвичам абсолютно бесплатно, так оно будет и впредь", - добавил глава города.

Собянин также сообщил, что мэрия и представители московских учреждений здравоохранения договорились о создании плана реконструкции поликлиник. "Необходим комплексный ремонт, реконструкция, строительство новых поликлиник. Я встречался с главными врачами поликлиник, мы договорились о том, что составим программу реконструкции наших московских поликлиник так, чтобы в течение последующих пяти лет максимально полно реконструировать и обновить материальную базу поликлиник", - отметил мэр.