Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин: финансирование здравоохранения в Москве за последние годы выросло в 2,3 раза

Общество
20 июня, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Мэр Москвы сообщил, что власти города и представители московских учреждений здравоохранения договорились о создании плана реконструкции поликлиник

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Объем финансирования здравоохранения за последние годы вырос в Москве в 2,3 раза, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Город активно занимается здравоохранением, не экономит на нем: объем финансирования за последние годы вырос в 2,3 раза. Причем значительная часть осуществляется за счет Фонда обязательного страхования, но еще больше, около 60%, идет из бюджета города Москвы", - сказал Собянин.

"Те ресурсы, которые мы направляем в здравоохранение, позволяют обеспечить высокую доступность и максимальную бесплатность. Все, что необходимо по стандартам, все должно предоставляться москвичам абсолютно бесплатно, так оно будет и впредь", - добавил глава города.

Собянин также сообщил, что мэрия и представители московских учреждений здравоохранения договорились о создании плана реконструкции поликлиник. "Необходим комплексный ремонт, реконструкция, строительство новых поликлиник. Я встречался с главными врачами поликлиник, мы договорились о том, что составим программу реконструкции наших московских поликлиник так, чтобы в течение последующих пяти лет максимально полно реконструировать и обновить материальную базу поликлиник", - отметил мэр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
2
СМИ: авианосцы США не смогут противостоять ВМФ России в случае конфликта в Балтийском море
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
В сети появилось первое фото воссоединившейся группы АВВА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости