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Новгородские поисковики передали для захоронения на родине останки двух красноармейцев

Общество
20 июня, 21:53 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 20, июня. /ТАСС

Останки солдат обнаружили на территории Парфинского района во время поисковых работ, которые вели отряды из Новгородской и Ярославской областей

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Новгородские поисковики передали останки двух найденных в ходе поисковых работ красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, для захоронения на родине в Воронежской области и Казахстане. За ними приезжали официальные делегации из регионов, сообщила в среду пресс-служба новгородской поисковой экспедиции "Долина".

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"В поселке Парфино прошла церемония передачи останков двух погибших в годы войны красноармейцев для захоронения на малой родине. Сапер Николай Куницын 1921 года рождения - из Воронежской области и красноармеец 28-й стрелковой дивизии Кусбан Бурамбаев родом из Казахской ССР", - говорится в сообщении.

Останки обоих солдат обнаружили на территории Парфинского района в ходе поисковых работ, которые вели отряды из Новгородской и Ярославской областей. По информации "Долины", останки Куницына удалось идентифицировать по обнаруженному с ним личному медальону с вкладышем, который позволил быстро найти родных. За его останками приехал глава Клеповского сельского района Воронежской области Юрий Подлесных, откуда родом пропавший без вести солдат.

Он отметил, что останки будут захоронены со всеми почестями.

По информации "Долины", красноармеец Кузбан Бурамбаев погиб 26 декабря 1942 года. Его имя удалось установить по надписи на обнаруженной с ним ложке. За останками земляка приехала делегация, в числе которой второй секретарь генерального консульства в Санкт-Петербурге Алмаз Ниязалиев, начальник управления культуры Атырауской области Казахстана Саламат Сабыр и поисковики.

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