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Собянин: библиотеки и дома культуры в Москве модернизируют за три-четыре года

Общество
20 июня, 21:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Обновленные учреждения будут иметь доступ к электронным ресурсам, коворкинг-пространство, детскую развивающую зону, современный компьютерный зал, кафе и досуговые кружки для посетителей всех возрастов

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московские библиотеки и дома культуры будут модернизированы в течение трех-четырех лет, сообщил в среду мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Библиотеки начали превращаться в медиацентры, где можно и чашку кофе выпить, посидеть с друзьями, воспользоваться интернетом, почитать и получить современную книгу. Естественно, что на [это] возник запрос. Я встречался с библиотекарями, с руководителями домов культуры, которые видят, что спрос есть, но все то, что вокруг них, устарело. Поэтому мы приняли решение в течение трех-четырех лет большинство наших библиотек и домов культуры модернизировать, сделать их современными и еще более интересными для москвичей", - сказал Собянин.

В мае текущего года столичные власти объявили о начале реализации новой программы "Московские библиоцентры", в рамках которой ежегодно планируется ремонтировать по 40 - 50 зданий библиотек. Обновленные учреждения будут иметь доступ к электронным ресурсам, аудитории для выставок, мастер- классов, лекций, коворкинг-пространство, детскую развивающую зону, современный компьютерный зал, кафе и досуговые кружки для посетителей всех возрастов.

Такая модернизация проведена уже в нескольких библиотеках, после чего число посетителей в них увеличилось в среднем на 20%. С 2011 по 2017 год в 23 библиотеках был проведен капитальный ремонт.

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