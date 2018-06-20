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В населенном пункте под Курском из-за третьей вспышки птичьего гриппа ввели карантин

Общество
20 июня, 22:02 UTC+3 КУРСК КУРСК 20, июня. /ТАСС

Очаг обнаружили в личном подсобном хозяйстве местной жительницы

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КУРСК, 20 июня. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Михайлов подписал постановление о введении карантина на территории деревни 2-я Васильевка Советского района, где накануне специалисты зарегистрировали третий по счету очаг птичьего гриппа. Документ опубликован на сайте администрации региона в среду.

"В соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц, утвержденными приказом Минсельхоза России, <…> постановляю установить карантин по гриппу птиц на территории д. 2-я Васильевка Советского района Курской области", - говорится в документе. Согласно постановлению, очаг обнаружен в личном подсобном хозяйстве местной жительницы.

Как сообщалось ранее, из-за впервые произошедшей в Курской области вспышки гриппа птиц, карантин был объявлен в двух населенных пунктах - вирус одновременно выявили в патологическом материале, отобранном от павших кур и уток в личном подсобном хозяйстве в деревне Нижняя Грайворонка Советского района, а также на территории лесополосы Рышковского сельсовета.

Усилен контроль за всеми птицеводческими хозяйствами, работающими в режиме закрытого типа, а также за поголовьем птиц, которое содержится в личных подсобных хозяйствах. В ближайшее время власти Курской области ожидают поставку в регион 50 тыс. доз вакцины.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов заболевания для людей не опасны.

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