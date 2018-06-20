Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 400 заявок поступило за месяц работы проекта "Команда 2018" в Псковской области

Общество
20 июня, 23:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Итоги проекта будут подведены 18 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Свыше 400 заявок получено за месяц работы проекта "Команда 2018" в Псковской области от инициаторов проектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Проект "Команда 2018", автором которого является врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести вклад в развитие родного региона. Идею реализации проекта "Команда 2018" врио губернатора озвучил в начале апреля на заседании Молодежного парламента при Псковском областном собрании депутатов. Подведение итогов проекта намечено на 18 сентября. Власти планируют вручить наиболее активным участникам "Команды 2018" именные гранты и выдать удостоверения общественных помощников.

"Всего за месяц с момента старта проекта на участие в нем поступила 441 заявка по разным направлениям", - говорится в сообщении. В среду проект был представлен в рамках рабочей встречи полномочному представителю президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову, который находится в Псковской области с рабочей поездкой.

Представляя проект, Ведерников пояснил, что у региона нет возможности оказать каждому проекту финансовую поддержку за счет областных средств. "Именно поэтому мы решили учредить фонд развития Псковской области "Святой равноапостольной княгини Ольги". <...> Уверен, такой инструмент, аккумулируя внебюджетные финансовые средства, расширит возможности для работы общественных институтов и региональных активистов", - цитирует врио губернатора пресс-служба.

Среди проектов, которые были представлены полпреду, инициатива "Университет серебряного возраста - дорога к долголетию "80+", "Интерактивная карта доступности Псковской области (туризм для лиц с ограниченными возможностями здоровья)", проект по созданию информационного ресурса, где молодые и активные жители региона могут узнать о работе наставника и найти вакансии. Также были отмечены проекты, которые уже реализуются в области: проведение чемпионатов по дворовому футболу, гребле и бегу, патриотические инцииативы "Внуки истории" и "Улицы героев".

Ранее Ведерников сообщал о том, что один из кандидатов на пост сенатора от региона станет участником проекта "Команда 2018".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Псковская область
Персоны
Ведерников, Михаил Юрьевич Беглов, Александр Дмитриевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
2
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
3
МИД РФ: США искажают факты, обвиняя ополченцев в обстрелах беспилотников ОБСЕ в Донбассе
4
В сети появилось новое видео, запечатлевшее некрасивое поведение бразильских болельщиков
5
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
6
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
7
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости