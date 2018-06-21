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Госдума обсудит законопроект об унификации структур по военной подготовке в вузах

Общество
21 июня, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Ранее в СМИ появились утверждения, что инициатива якобы упраздняет военные кафедры, однако эту информацию опровергли парламентарии

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг обсудит в первом чтении правительственный законопроект об унификации структур по военной подготовке в вузах. После внесения инициативы 5 июня некоторые СМИ выступили с утверждениями, что она якобы упраздняет военные кафедры в высших учебных заведениях, что вызвало широкий общественный резонанс, но было категорически опровергнуто в Минобороны и парламентариями.

Целью законопроекта является "повышение эффективности обучения граждан в структурных подразделениях военной подготовки" при вузах, говорится в пояснительной записке. Согласно ей, в настоящее время в некоторых вузах военная подготовка осуществляется в трех формах. Это программы подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, которые реализуются в учебных военных центрах; программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса, а также программы военной подготовки солдат, матросов запаса - на военных кафедрах (факультетах военного обучения). "При этом военная подготовка в этих структурных подразделениях осуществляется, как правило, по родственным военно-учетным специальностям с использованием общей учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники", - указывают разработчики.

"Законопроектом предусматривается взамен существующих ныне видов структурных подразделений военной подготовки иметь в вузах структурные подразделения военной подготовки единого вида - военные учебные центры", - поясняют они.

Позиция комитета Госдумы и Минобороны

Профильный думский комитет по обороне поддержал законопроект, отметив в своем заключении, что его принятие "позволит повысить эффективность управления процессом обучения студентов образовательных организаций по всем имеющимся направлениям военной подготовки". Депутаты отдельно подчеркнули, что новые нормы не приведут к "сокращению количества образовательных организаций, в которых наличествуют структурные подразделения, осуществляющие военную подготовку граждан".

Более того, председатель комитета экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов предположил, что в результате обучающихся на военных кафедрах студентов станет даже больше. "Сегодняшняя потребность показывает, что выпускники военных кафедр очень востребованы в вооруженных силах, и среди них все больше и больше остается служить", - сказал он ТАСС. Одновременно политик высказал мнение, что могут быть внесены определенные уточнения в части сокращения числа военно-учетных специальностей, оговорившись, что этот вопрос еще будет изучаться в рамках работы над документом в Госдуме.

Ранее на этой неделе статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков подтвердил, что законопроект обсуждался с ректорским сообществом и не получил ни одного замечания. Он рассказал, что для студентов, проходящих военную подготовку в гражданских вузах ничего не поменяется. "Мы сохраняем объемы подготовки и существующие ныне программы. Ни в одном вузе не предполагается сокращать военную подготовку студентов. Наоборот количество вузов, где есть военные кафедры, только увеличивается", - подчеркнул Панков.

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Гатилов, Геннадий Михайлович Панков, Николай Александрович
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