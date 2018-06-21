Пленум Верховного суда рассмотрит применение законов о митингах и других публичных акциях

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России рассмотрит проект постановления о рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях. Это станет первым подробным разъяснением пленума ВС РФ по спорам, связанным с проведением митингов, шествий и других публичных мероприятий, а также делах по привлечении к ответственности за правонарушения.

В готовящемся постановлении пленум намерен разъяснить ряд вопросов о применении норм закона 2004 года "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и при привлечении за административные правонарушения на публичных мероприятиях и за воспрепятствование проведению публичного мероприятия (статьи 5.38 и 20.2 КоАП РФ).

Как стало известно ТАСС, значительная часть текста будет посвящена административным спорам, связанным со сроками уведомления о проведении акций, вопросами изменения их формата или места проведения и другими спорными вопросами с учетом накопленной судебной практики. Высшая судебная инстанция постарается найти баланс между соблюдением установленных законом ограничений и требований к проведению публичных акций и правом свободного выражения гражданами своих взглядов при наименьшей степени вмешательства в проведение мирных публичных мероприятий.

Пленум постарается подробно разъяснить и вопросы часто применяемой за нарушения при публичных мероприятиях ст. 20.2. КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), которая была обновлена и дополнена в 2012 и 2014 годах. По данным судебной статистики, только в 2017 году российские суды рассмотрели 5102 дела по этой статье КоАП, в 3849 случаях виновные были привлечены к административной ответственности (3455 - к штрафам, 167 был назначен административный арест, 223 - обязательные работы). Общая сумма назначенных по ней судами первой инстанции штрафов для граждан, должностных и юридических лиц составила 44,7 млн руб.

Между тем, 814 дел было возвращено судами для устранения недостатков в протоколах, 450 дел поступили повторно после устранения недостатков или отмены ранее вынесенного решения, 780 дел были рассмотрены с превышением установленных сроков, 346 было прекращено судами. За последние 10 лет (2008-2017) суды в общей сложности рассмотрели по ней 35,5 тыс. дел, почти по 21 тыс. были вынесены решения об административной ответственности (18,6 тыс. решений о штрафах в общей сложности на 110 млн руб., из них взыскано или уплачено 17,5 млн руб.).