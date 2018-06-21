Россияне зажгут "Свечи памяти" накануне дня начала Великой Отечественной войны

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Ермилов/. Всероссийская акция "Свеча памяти" пройдет 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, во всех городах-героях и городах воинской славы. К ней также присоединятся жители десятков городов, поселков и деревень по всей стране, чтобы вспомнить тех, кто 77 лет назад встал на защиту Родины от фашистских захватчиков.

"Участники акции - представители общественных, ветеранских, молодежных и патриотических объединений, религиозных организаций, простые граждане России и других стран - установят свечи у мемориалов, почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. В памятных местах, связанных с войной, пройдут концерты-реквиемы, и другие историко-патриотические мероприятия", - рассказали в дирекции международного мемориального общественного центра "Свеча Памяти".

СПЕЦПРОЕКТ 1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

В 2018 году к акции присоединятся не только все регионы нашей страны, но и более 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. "Наши соотечественники за рубежом при поддержке центра добровольчества "Единство" проведут 21 и 22 июня акции и мероприятия более чем в 20 странах мира. Зажжение "свеч памяти" пройдет по маршруту мотопробега российских мотоциклистов в Польше, Словакии, Венгрии, Сербии, Черногории, Албании, Македонии, Болгарии, Хорватии, Словении", - отметили организаторы.

Символическое начало акции состоится в Москве 21 июня в 14:00 в Елоховском кафедральном соборе, где пройдет поминальное богослужение, на котором будут зажжены главная "свеча памяти" и "свечи памяти" всех народов республик СССР, городов-героев и городов воинской славы России. Свечи будут зажжены от огня, доставленного с рубежей обороны Москвы, из Клинского района Подмосковья. В 22 часа на Крымскую набережную, в район парка "Музеон" будет доставлена "свеча памяти" защитников столицы. От нее будут зажжены 1418 свечей "Линии памяти", которая символизирует каждый день Великой Отечественной войны.

В рамках акции все желающие смогут присоединиться к народному флешмобу "Свеча Памяти. Онлайн". Для этого нужно прийти к памятным местам или мемориалам в своем населенном пункте или зажечь свечу на своем окне в 21 час по местному времени и опубликовать фото или видео с хештегом #СвечаПамяти и названием города. По словам организаторов, в 2017 году в интернете было опубликовано порядка двух миллионов записей участников флешмоба.

Ключевое событие "Свечи памяти" пройдет в Зале памяти и скорби Музея Победы на Поклонной горе в полдень 22 июня, где будет установлена главная "свеча памяти", от которой свои свечи зажгут тысячи людей. Как отметили организаторы, выбор места символичен - в этом зале хранятся Книги Памяти всех республик бывшего СССР, в которые внесены миллионы имен погибших и пропавших без вести в самой страшной войне в истории человечества.

"Красная Гвоздика" помощи

В рамках акции волонтеры фонда "Память поколений" предложат всем желающим помочь ветеранам Великой Отечественной войны, участникам контртеррористических операций на Северном Кавказе, боевых действий в Афганистане и Сирии. Для этого за символическое вознаграждение нужно приобрести значок "Красная Гвоздика".

"Красная Гвоздика" была запущена фондом в 2016 году как благотворительная традиция реальной поддержки ветеранов. Эта память о тех, кто погиб, защищая свою Родину. Но помнить значит еще и помогать, и, присоединяясь к "Свече памяти", мы стремимся донести эту идею до максимального количества неравнодушных людей. Внести свой вклад в развитие благотворительной традиции помощи ветеранам можно в любой момент, а надев значок в День памяти и скорби, каждый может почувствовать сопричастность к проекту всероссийской важности", - отметила Катерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда "Память Поколений".

В Москве акция пройдет в саду "Эрмитаж", парках "Музеон" и "Зарядье". Волонтеры будут передвигаться по территории парков с 14 часов 21 июня до двух часов ночи 22 июня. Сбор средств продолжится на указанных площадках и 22 июня с 12 до 19 часов. Приобрести значки также можно почти во всех регионах страны в сетевых супермаркетах и продовольственных магазинах, почтовых отделениях, поездах дальнего следования, а также на автозаправках. Собранные деньги пойдут на приобретение средств реабилитации, медицинского оборудования, лекарств и прочих видов помощи ветеранам именно того региона, где приобретен значок. Фонд уже оказал адресную помощь более 6 500 ветеранам по всей территории России.

Свечи в память о героях

В Москве с начала 2000-х свечи традиционно зажигались в ночь на 22 июня на "Вахте Памяти" у Вечного огня в Александровском саду Кремля. В 2007 и 2008 годах движение "Свеча за Россию", созданное при поддержке попечительского совета Саввино-Сторожевского монастыря и проекта "Историческая память" провело две молодежные акции с зажжением свеч.

Первой международной и всероссийской акции "Свеча памяти" предшествовала акция с зажжением свеч в Санкт-Петербурге 27 января 2009 года в день 65-летия снятия блокады Ленинграда, зажжение свеч памяти 22 июня к тому времени было устоявшейся традицией в музеях "Брестская крепость", "Сталинградская битва" и Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве.

В ночь с 21 на 22 июня 2009 года в России, Украине и Белоруссии прошли первые мероприятия международной мемориальной акции "Свеча памяти: 22 июня". Она проводилась по инициативе мемориального общественного центра "Свеча памяти" при поддержке общероссийской организации ветеранов "Боевое братство", Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ и Всемирного русского народного собора.

С 2017 года общим девизом акции, выражающим чувства всех послевоенных поколений, стали поэтические строки "Я не участвовал в войне, но скорбь о ней горит во мне".