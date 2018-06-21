В США две авиакомпании не хотят перевозить разлученных с семьями детей иммигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Две американские авиакомпании American Airlines и United Airlines обратились к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой не перевозить на их самолетах детей нелегальных иммигрантов, которые по решению американских властей были разлучены с семьями. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных на сайтах перевозчиков.

Глава American Airlines Даг Паркер отметил, что корпорация, "как многие другие авиакомпании, предоставляет услуги перевозки федеральным властям в соответствии с контрактами". При этом, по словам главы American Airlines, власти не обязаны информировать компанию о том, кого именно они перевозят.

Паркер констатировал, что в компании не знали об использовании властями самолетов American Airlines для перевозки разлученных с семьями детей нелегальных иммигрантов. Он сообщил, что федеральному правительству был направлен запрос о немедленном прекращении такой практики. Паркер подчеркнул, что компания не желает "ассоциироваться с разделением семей или, что еще хуже, получением от этого прибыли".

Глава United Airlines Оскар Муньос, в свою очередь, выразил беспокойство в связи с "сообщениями о том, что коммерческие авиакомпании использовались для перевозки детей иммигрантов, разлученных с родителями". Как он отметил, нет данных о том, что для этого применяли самолеты United. При этом Муньос сообщил, что компания связалась с представителями федеральных властей и попросила их воздержаться от этого и впредь.

В апреле министр юстиции США Джефф Сешнс объявил о начале политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате, согласно данным министерства внутренней безопасности США, в период с 19 апреля по 31 мая были разлучены с родителями почти 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа - демократов, а также ряда его однопартийцев и международной общественности.

В среду Трамп дал поручение министерству юстиции добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния таким образом, чтобы оно позволяло семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела.