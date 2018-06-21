Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США две авиакомпании не хотят перевозить разлученных с семьями детей иммигрантов

Общество
21 июня, 0:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июня. /ТАСС

Глава American Airlines Даг Паркер заявил, что его компания не желает ассоциироваться с разделением семей

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Две американские авиакомпании American Airlines и United Airlines обратились к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой не перевозить на их самолетах детей нелегальных иммигрантов, которые по решению американских властей были разлучены с семьями. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных на сайтах перевозчиков.

Глава American Airlines Даг Паркер отметил, что корпорация, "как многие другие авиакомпании, предоставляет услуги перевозки федеральным властям в соответствии с контрактами". При этом, по словам главы American Airlines, власти не обязаны информировать компанию о том, кого именно они перевозят.

Смотрите также

Миграционная политика Трампа. Досье

Паркер констатировал, что в компании не знали об использовании властями самолетов American Airlines для перевозки разлученных с семьями детей нелегальных иммигрантов. Он сообщил, что федеральному правительству был направлен запрос о немедленном прекращении такой практики. Паркер подчеркнул, что компания не желает "ассоциироваться с разделением семей или, что еще хуже, получением от этого прибыли".

Глава United Airlines Оскар Муньос, в свою очередь, выразил беспокойство в связи с "сообщениями о том, что коммерческие авиакомпании использовались для перевозки детей иммигрантов, разлученных с родителями". Как он отметил, нет данных о том, что для этого применяли самолеты United. При этом Муньос сообщил, что компания связалась с представителями федеральных властей и попросила их воздержаться от этого и впредь.

В апреле министр юстиции США Джефф Сешнс объявил о начале политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате, согласно данным министерства внутренней безопасности США, в период с 19 апреля по 31 мая были разлучены с родителями почти 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа - демократов, а также ряда его однопартийцев и международной общественности.

В среду Трамп дал поручение министерству юстиции добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния таким образом, чтобы оно позволяло семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Сешнс, Джефф Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
2
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
3
СМИ: авианосцы США не смогут противостоять ВМФ России в случае конфликта в Балтийском море
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
РБК: ФАС начала расследование о картельном сговоре между Минздравом и "Р-Фарм"
6
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости