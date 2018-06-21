Власти Северной Осетии разработают программу по борьбе с наркоманией

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии совместно с общественными организациями и республиканским центром реабилитации наркозависимых разработают специальную программу по борьбе с наркоманией. Такое решение принял глава региона Вячеслав Битаров на встрече с будущими разработчиками в центре медико-социальной реабилитации больных наркоманией в селении Горная Саниба.

"С рабочей группой мы выработаем программу, в которой будут отражены совместные действия по борьбе с наркоманией. Эти материалы будут основным руководством к действию в работе республиканской антинаркотической комиссии", - сказал Битаров журналистам.

По его словам, программу необходимо разрабатывать с тем, чтобы создать в республике полный цикл борьбы с наркоманией. Большое внимание предполагается уделить ее профилактике. Социальные работники и психологи из числа бывших наркозависимых будут проводить эту работу в образовательных учреждениях. Уже сегодня они посещают школы, вузы и колонии, рассказывая о вреде наркотиков на своем примере, но в рамках новой программы эта работа будет систематизирована вместе с республиканским минобрнауки и УФСИН.

Руководитель республики также заверил, что будет оказана поддержка тем, кто создаст рабочие места для бывших наркозависимых, многие из которых не могут трудоустроиться в период реабилитации. "Мы будем помогать вашему бизнесу, а вы помогите людям, для которых труд в период реабилитации является важной терапией. Также поможем тем, кто готов заниматься с ними спортом, готовы создавать для этого все условия - футбольные поля предоставлять, залы", - сказал Битаров.

Ситуация с наркоманией

Сейчас на учете в наркологическом диспансере Северной Осетии состоят 3,1 тыс. человек. Однако, по словам секретаря антинаркотической комиссии Луизы Лебедевой, фактические цифры намного превышают официальную статистику. "В то же время статистика немного улучшается, также радует, что среди тех, кто состоит на учете, всего четыре подростка", - отметила она.

В 2017 году республика стала лидером среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа по объемам финансирования антинаркотических мероприятий - из регионального бюджета было выделено 15 млн рублей. В этом году эта сумма будет равна 20 млн рублей.

Средства будут направлены на реализацию мероприятий программы, а также увеличение мест в подсобном хозяйстве республиканского центра медико-социальной реабилитации больных наркоманией. Сейчас здесь постоянно проживают и трудятся восемь человек из разных городов России.

На территории центра действует сыроварня, разбит фруктовый сад, здесь разводят крупный рогатый скот, баранов, коз. Первичную же реабилитацию наркозависимые получают в горном селении Холст.

"Подобных учреждений по всей России всего четыре, а с реализацией намеченных планов мы сможем создать уникальный для страны цикл лечения наркомании. Уверен, у нас получится это сделать с поддержкой руководства. Будем работать", - сказал главный врач наркологического реабилитационного центра Александр Газаев.