Актер Питер Фонда извинился за угрозы в адрес сына Дональда Трампа

ТАСС, 21 июня. Американский актер Питер Фонда извинился за свой оскорбительный твит в адрес семьи президента США Дональда Трампа. Об этом в среду вечером сообщил телеканал ABC.

"Сегодня я твитнул нечто крайне неуместное и вульгарное касаемо президента и его семьи в ответ на ужасные вещи, которые я увидел по телевизору. Как и многие американцы, я очень возмущен и растерян по поводу ситуации с детьми, которых разделяют с родителями на границе, но я зашел слишком далеко. Я приношу свои искренние извинения семье за то, что я сказал, и за ту боль, которую причинили мои слова", - говорится в заявлении актера.

Ранее в среду Питер Фонда на своей странице в Twitter призвал "вырвать [сына президента] Бэррона Трампа из рук его матери и поместить в клетку с педофилами, чтобы посмотреть, сможет ли его мать [Меланья Трамп - прим. ТАСС] сопротивляться своему мужу".

Супруга президента США Меланья Трамп обратилась в Секретную службу в связи с угрозами. Как сообщил интернет-портал The Daily Caller со ссылкой на представителя первой леди Стефани Гришэм, сотрудники Секретной службы "были уведомлены" об этой угрозе.

В апреле министр юстиции США Джефф Сешнс объявил о начале политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке отправляют под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате, согласно данным министерства внутренней безопасности США, в период с 19 апреля по 31 мая были разлучены с родителями почти 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа - демократов, а также некоторых его однопартийцев и международной общественности.

В среду Трамп дал поручение министерству юстиции добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния таким образом, чтобы оно позволяло членам семей, задержанным за незаконное пересечение американской границы, находиться вместе в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела.