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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям пригорода Дамаска

Общество
21 июня, 5:02 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 21, июня. /ТАСС

В Бейт-Сахем доставили 26 кубометров досок, 120 листов ДСП, пять километров силового кабеля

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ДАМАСК, 21 июня. /ТАСС/. Военнослужащие РФ доставили партию гуманитарной помощи для восстановления школы в пострадавший от военных действий населенный пункт Бейт-Сахем под Дамаском. Об этом сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Российская Федерация продолжает оказывать гуманитарную помощь поврежденным и разрушенным населенным пунктам Сирии. Для восстановления социальных объектов сейчас мы привезли 26 кубометров досок, 120 листов ДСП, пять километров силового кабеля", - сказал заместитель начальника штаба материально-технического обеспечения по формированию гуманитарных грузов Центра Сергей Грязнов.

Все материалы были доставлены в Сирию из России, автоколонна с грузом формировалась в порту города Тартус.

Грязнов также отметил, что по заявкам администраций населенных пунктов российские военные будут и далее продолжать поставлять гуманитарную помощь: строительные материалы и технику, продовольствие.

Бейт-Сахем - один из населенных пунктов под Дамаском, недавно освобожденный от боевиков. После переговоров, проведенных при участии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон, террористы покинули эту территорию. Только за последний месяц в свои дома вернулись две тысячи человек. Всего же в настоящее время там проживает 21 тысяча человек, до войны эта цифра была вдвое больше.

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