Летевший из Москвы в Томск лайнер был вынужден сесть в Новосибирске по технической причине

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Томск, утром в четверг совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщила ТАСС старший помощник западно-сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"В 07:10 по местному времени (03:10 мск) рейс Шереметьево - Томск по технической причине сел в аэропорту Новосибирска. В настоящее время проходит посадка в самолет для отправки пассажиров к месту назначения. Новосибирская транспортная контролирует соблюдение их прав", - сказала она.

На борту лайнера Boeing 737-800, по данным прокуратуры, находилось 149 пассажиров.