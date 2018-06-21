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Летевший из Москвы в Томск лайнер был вынужден сесть в Новосибирске по технической причине

Общество
21 июня, 6:01 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июня. /ТАСС

На борту лайнера Boeing 737-800, по данным прокуратуры, находилось 149 пассажиров

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НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Томск, утром в четверг совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщила ТАСС старший помощник западно-сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"В 07:10 по местному времени (03:10 мск) рейс Шереметьево - Томск по технической причине сел в аэропорту Новосибирска. В настоящее время проходит посадка в самолет для отправки пассажиров к месту назначения. Новосибирская транспортная контролирует соблюдение их прав", - сказала она.

На борту лайнера Boeing 737-800, по данным прокуратуры, находилось 149 пассажиров.

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