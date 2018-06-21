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До 26 градусов тепла ожидается в Московском регионе в четверг

Общество
21 июня, 7:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 26 градусов ожидаются в Московском регионе в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении.

Днем в столице будет от 24 до 26 градусов тепла. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустится до 15-17 градусов. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с.

В Подмосковье днем в четверг ожидается 21-26 градусов, ночью - от 12 до 17 градусов тепла.

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