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Начались выплаты жильцам пострадавшего от взрыва газа дома в хабаровском поселке

Общество
21 июня, 7:26 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 21, июня. /ТАСС

Выплата по ущербу имуществу составит не более 100 тыс. на семью

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ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Компенсации за повреждение имущества начали выплачивать жильцам пятиэтажки в поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края, где произошел взрыв газа. Об этом ТАСС сообщили в четверг в районной администрации.

Ночью 9 июня в квартире на втором этаже пятиэтажного двухподъездного дома в поселке Октябрьский Ванинского района края произошел взрыв бытового газа. В результате погиб хозяин квартиры, еще один человек получил травмы. Специалисты признали дом пригодным для проживания, в здании начался ремонт. Практически все жильцы смогли вернуться в свои квартиры, за исключением нескольких семей, проживавших в наиболее пострадавших квартирах.

"Сегодня начались выплаты жильцам. В частности, выплата по ущербу имуществу - не более 100 тыс. на семью, а также единовременная материальная помощь - до 10 тыс. на человека. Выплаты предусмотрены и пострадавшему при взрыве газа - 200 тыс. рублей", - сказал представитель администрации, уточнив, что в район из краевого бюджета поступило 8 из 19 млн рублей, предусмотренных на выплаты и ремонтные работы в здании.

Всего выплаты получат порядка 50 человек.

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