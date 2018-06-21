Роспотребнадзор получил более 17 тыс. обращений по детскому отдыху и товарам для детей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор принял 17,6 тыс. обращений по вопросам детского отдыха и приобретения товаров для детей в рамках всероссийской горячей линии, проходившей с 28 мая по 11 июня. Специалисты службы получили почти 200 жалоб и составили почти 300 претензий по нарушениям санитарных требований и технических регламентов, сообщается в четверг на сайте Роспотребнадзора.

"В рамках проведения Всероссийской горячей линии поступило 17,6 тыс. обращений за консультациями, что практически в два раза больше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора рассмотрели 174 жалобы, связанные с конкретными фактами нарушений санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов, а также составили 296 претензий в адрес продавцов, отмечает ведомство.

Больше половины обращений (63%) касались детского отдыха. Граждан волновали проблемы организации питания в летних оздоровительных лагерях, прививок для детей, санитарно-технического состояния лагерей и так далее.

Среди наиболее часто задаваемых вопросов о детских товарах специалисты выделили обращения, касающиеся качества и безопасности гаджетов, детского питания и маркировки товаров детского ассортимента.