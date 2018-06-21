Шойгу провел экскурсию по Константиновской батарее в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу провел экскурсию для журналистов по Константиновской батарее в Севастополе в рамках конкурса РГО "Лучший гид России".

"Здесь начали созидать и создавать то, что представляет гордость нашей страны, нашу память, нашу историю", - такими словами президент РГО начал экскурсию на Константиновской батарее - главном символе Севастополя.

Он рассказал о первом строителе форта - русском полководце Александре Суворове, при котором возвели первые земляные сооружения, и роли форта в обороне Севастополя в Крымскую и в Великую Отечественную войны.

"Здесь практически каждый камень пропитан нашей историей, историей наших мореплавателей, исследователей, воинов", - подчеркнул Шойгу.

Отреставрированный Русским географическим обществом равелин открылся в ноябре прошлого года. Около трех лет понадобилось строителям, чтобы вместо груды камней и мусора на Константиновском мысу возродился форт.

Возрождение крепости

"Когда я первый раз увидел это, тогда возникло огромное желание восстановить все, как было", - сказал президент РГО, отметив, что форт произвел на него тягостное впечатление при первом осмотре.

"В отдельных местах напоминало свалку. Мое мнение, что до того здесь управляли люди, которым была абсолютно безразлична история и все то, что здесь происходило, у которых нет генетической памяти о всех тех страданиях, войнах и горе, через которые прошли наши предки", - поделился министр.

По его словам, для того, чтобы расчистить сооружение, пришлось вывезти 6 тыс. кубометров мусора и грязи.

Он отметил, что реставрация батареи стала возможной благодаря попечителям РГО и сообщил, что это не первая экскурсия, которую он проводит в равелине.

"До этого я проводил экскурсию председателю правительства и президенту России в 2015 году. Мы не предполагали, что это вызовет очень живой, неподдельный и самое главное "эффективный", применю такое слово, интерес у членов попечительского совета РГО. Я хочу еще раз им сказать слова благодарности", - сказал президент РГО.

Шойгу рассказал о пороховых складах, вооружении и инженерных коммуникациях форта. Привел и несколько примечательных фактов: крепость - место, где впервые в России применили асфальт, полуденные выстрелы из пушки впервые произвели на Константиновской батарее, а чертежи этой форта корректировал и правил своей рукой Николай I.

Жемчужина Севастополя

"Это жемчужина Севастополя, куда нужно приезжать, чтобы прикоснуться к живой истории", - считает Шойгу.

Он рассказал, что форт обрел вторую жизнь, но вместо территории военных действий стал символом мирной жизни. В крепости проходят государственные праздники, культурные, торжественные и патриотические мероприятия.

Сейчас над фортом развивается флаг РГО, а в казематах развернуты экспозиции общества. Среди них - экспедиционные дневники Николая Пржевальского, Петра Семенова-Тян-Шанского и Николая Миклухо-Маклая, фотографии города Хара-Хото, открытого в ходе Монголо-Сычуаньской экспедиции Петра Козлова, рукописные маршрутные карты, сделанные во время путешествия Григория Грумм-Гржимайло в Западную Монголию и Туву.

Кроме того, представлены первые исторические снимки Крыма, собрание работ Василия Сокорнова, ставшего знаменитым благодаря очень популярным в советское время открыткам с крымскими пейзажами.

"Лучший гид России"

Завершая экскурсию президент РГО добавил, что ему понравилось быть экскурсоводом. "Мне это интересно - рассказывать заинтересованному слушателю", - сказал Шойгу.

"Надо любить то место, о котором ты рассказываешь. Тогда не надо зубрить, заучивать, оно само льется от сердца. Ты рассказываешь, потому что хочешь передать это своему собеседнику", - дал он совет участникам конкурса "Лучший гид России".

Шойгу сообщил, что экскурсии по полуострову Крым могут выделить в отдельную номинацию в конкурсе, а также рассказал о крымском отделении РГО.

"Здесь богатейшая история, которая заслуживает и своих экспедиций, и своих издателей, и своих фильмов. И мы готовы, может быть, выделить в отдельную историю конкурс гидов по Крыму", - сказал Шойгу.

Он также сообщил, что общество планирует заняться восстановлением архивов, в том числе дореволюционных, крымского отделения РГО.

Конкурс РГО на лучшего гида проходит второй раз. Стать его участником может любой житель России - профессионал или любитель. Все что необходимо - снять авторский двухминутный ролик на русском языке, содержащий достоверный, оригинальный рассказ о культурной, музейной или природной достопримечательности России. Жюри конкурса выберет победителей в пяти номинациях - "Гид-профессионал. Музей", "Гид-профессионал. Город", "Гид- профессионал. Проводник", "Гид-любитель" и "Гид-любитель. До 18 лет". Одним из призов во всех пяти номинациях станет съемка в реалити-шоу на телеканале "Моя планета" - победители сразятся в баттле экскурсоводов. По просьбам участников сбор заявок продлен до 20 августа.