В Крыму откроют памятник российскому флотоводцу Михаилу Лазареву

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Памятник российскому флотоводцу, одному из открывателей Антарктиды Михаилу Лазареву откроют на Константиновской батарее в Севастополе. Об этом журналистам сообщил президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Во время экскурсии, которую президент РГО провел для журналистов на Константиновской батарее, он рассказал, что в 1920 году памятник снесли. "Видимо, не знали о его заслугах, а может быть - не оценивали его заслуги перед страной в целом и перед Севастополем в частности. Я очень надеюсь, что губернатор поддержит нашу инициативу. Но скажу, как это принято у нас в РГО: с вами или без вас, но мы поставим памятник Лазареву здесь", - сказал Шойгу.

"С нами", - ответил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Я надеюсь, вы нам поможете и поддержите в этом. Как раз у нас 200 лет будет открытию Антарктиды", - резюмировал Шойгу.

Он также выразил надежду, что рядом с Константиновской батареей построят туристический центр.

На экскурсии Шойгу также рассказал о восстановлении форта.

"Нам бы хотелось, чтобы здесь развивалась и музейная часть, и экскурсионная часть. Очень надеемся, что будет все то, что связано с патриотическим воспитанием. А оно всегда переплетено с историей, с памятью, с правильной оценкой того, что мы знаем о наших предках", - рассказал о планах президент РГО.

По его словам, изначально "идея была шире", чем восстановление форта. "И, наверное, нам удастся ее реализовать. Мы предполагали сделать еще и туристический центр, который бы рассказывал об истории крепости, истории Севастополя, истории первооткрывателей, истории нашего флота", - отметил Шойгу.