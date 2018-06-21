Прибывший на работу на коне камчатский депутат сообщил, что не пойдет в суд по повестке

ТАСС, 21 июня. Депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский не собирается являться в суд по повестке, которую ему вручили в среду, когда он приехал на заседание краевого Законодательного собрания на коне. Об этом он рассказал в четверг ТАСС.

Ранее сообщалось, что Пучковский, приехавший на заседание 20 июня на коне в знак протеста против повышения цен на бензин, получил повестку о явке в суд по делу об административном правонарушении. По данным Камчатстата, средняя цена бензина в крае в период с 28 мая по 18 июня составляла на АИ-98 - 51,65 рублей, АИ-95 - 49,9 рублей, АИ-92 - 47,17 и на дизельное топливо 52,21 рублей за литр.

"В суд я не собираюсь ехать, так как я ничего не нарушал. Я предполагаю, что это административное дело связано с парадом 1 мая, в котором я мирно участвовал, ни на кого не нападал. Сегодня утром ко мне пришли полицейские и попытались вручить другую повестку, но я уже не взял ее. Даже не стал разбираться, что там было", - рассказал депутат.

Он добавил, что в следующий раз к зданию правительства края, где проходят заседания Законодательного собрания, он приедет на коне только на сессию, так как ни в какие комитеты он сам не входит. Он также является освобожденным депутатом и не получает зарплату из бюджета, поэтому для него лично вопрос цен на бензин имеет большое значение.

"Я сам обычный пенсионер с пенсией в 20 тыс. рублей, и теперь мне уже дешевле ездить на лошади, благо у меня их уже 60 штук только взрослых. Я завел первую, когда у меня родилась дочь с детским церебральным параличом, и мне врачи советовали завести лошадь. Говорили, что езда верхом часто помогает при этом заболевании", - пояснил Пучковский.

От комментариев по поводу вручения повесток Пучковскому в пресс-службе УМВД по региону отказались.