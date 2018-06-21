Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прибывший на работу на коне камчатский депутат сообщил, что не пойдет в суд по повестке

Общество
21 июня, 9:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Михаил Пучковский приехал на заседание краевого Законодательного собрания верхом на коне в знак протеста против повышения цен на бензин

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 июня. Депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский не собирается являться в суд по повестке, которую ему вручили в среду, когда он приехал на заседание краевого Законодательного собрания на коне. Об этом он рассказал в четверг ТАСС.

Ранее сообщалось, что Пучковский, приехавший на заседание 20 июня на коне в знак протеста против повышения цен на бензин, получил повестку о явке в суд по делу об административном правонарушении. По данным Камчатстата, средняя цена бензина в крае в период с 28 мая по 18 июня составляла на АИ-98 - 51,65 рублей, АИ-95 - 49,9 рублей, АИ-92 - 47,17 и на дизельное топливо 52,21 рублей за литр.

"В суд я не собираюсь ехать, так как я ничего не нарушал. Я предполагаю, что это административное дело связано с парадом 1 мая, в котором я мирно участвовал, ни на кого не нападал. Сегодня утром ко мне пришли полицейские и попытались вручить другую повестку, но я уже не взял ее. Даже не стал разбираться, что там было", - рассказал депутат.

Он добавил, что в следующий раз к зданию правительства края, где проходят заседания Законодательного собрания, он приедет на коне только на сессию, так как ни в какие комитеты он сам не входит. Он также является освобожденным депутатом и не получает зарплату из бюджета, поэтому для него лично вопрос цен на бензин имеет большое значение.

"Я сам обычный пенсионер с пенсией в 20 тыс. рублей, и теперь мне уже дешевле ездить на лошади, благо у меня их уже 60 штук только взрослых. Я завел первую, когда у меня родилась дочь с детским церебральным параличом, и мне врачи советовали завести лошадь. Говорили, что езда верхом часто помогает при этом заболевании", - пояснил Пучковский.

От комментариев по поводу вручения повесток Пучковскому в пресс-службе УМВД по региону отказались.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
2
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
3
Bloomberg: Трамп может встретиться с Путиным до саммита НАТО или же после визита в Лондон
4
Правительство может ввести квоты по поставкам нефти на рынок РФ для переработки
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Times: Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО
7
Сечин: зарплаты менеджмента "Роснефти" в среднем ниже, чем в частных компаниях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости