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Премьер-министр Новой Зеландии родила первенца

Общество
21 июня, 10:15 UTC+3 МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Джасинда Ардерн стала второй в истории женщиной, родившей ребенка, будучи главой кабмина

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн

© Phil Walter/Getty Images

ТАСС, 21 июня. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в четверг родила девочку. Об этом сообщила газета The New Zealand Herald.

Это первый ребенок 37-летней Ардерн и ее партнера, ведущего новозеландской телепередачи о рыбалке (Fish of the Day) Кларка Гейфорда. Роды проходили в одной из больниц Окленда, врачи сообщили, что провели искусственную стимуляцию родов.

Как сообщила австралийская версия английской газеты The Guardian, Ардерн стала второй после пакистанки Беназир Бхутто в истории женщиной, родившей ребенка, будучи главой правительства. В ближайшие шесть недель она будет находится в отпуске по уходу за ребенком - в это время обязанности главы правительства Новой Зеландии будет исполнять вице-премьер, министр иностранных дел Уинстон Питерс.

Ардерн заняла пост лидера находившейся девять лет в оппозиции Лейбористской партии в августе прошлого года и уже через два месяца сумела привести ее к победе на парламентских выборах.

В четверг парламент Новой Зеландии по инициативе заместителя лидера оппозиционной Национальной партии Полу Беннетт без голосования одобрил специальную резолюцию с пожеланиями премьер-министру и ее семье здоровья и благополучия.

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Персоны
Бхутто, Беназир Ардерн, Джасинда
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