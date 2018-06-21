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Цирк из РФ завершил гастроли в Саудовской Аравии без замечаний от властей

Общество
21 июня, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что главу департамента развлечений Ахмеда аль-Хатиба отправили в отставку из-за критики чрезмерно облегающих костюмов российских артистов

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский цирк во время гастролей 15-20 июня в Саудовской Аравии не получал замечаний властей по поводу ненадлежащей одежды артистов, гастроли завершились по графику. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор компании "Русский цирк на льду "Триумф" Кирилл Кириллов.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что саудовское руководство отправило в отставку главу департамента развлечений Ахмеда аль-Хатиба из-за критики чрезмерно облегающих костюмов российских цирковых артистов, выступавших в королевстве. Однако официальные причины решения названы не были.

"Мой коллектив работал в Саудовской Аравии с 15 по 20 июня, за пять дней было отработано десять выступлений при полных аншлагах, - сказал Кириллов. - Мы выполняли все рекомендации и условия по костюмам и бытовой одежде, выставленные принимающей стороной".

По его словам, некоторые костюмы были изменены согласно местным правилам и традициям. "Никаких скандалов, остановок выступлений или гастролей не было, наоборот, после большого успеха коллектив был приглашен на гастроли в Саудовскую Аравию в следующем году", - добавил он, уточнив, что после завершения гастролей артисты 21 июня планируют вернуться в Россию.

Представления циркового коллектива проходили на площадке Университета принцессы Нуры бинт Абдель Рахман.

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