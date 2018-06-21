Верховный суд разъяснил, когда митинг может считаться согласованным

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Проведение митингов и шествий должно считаться согласованным, если власти в течение трех дней после уведомления об их проведении не внесли предложений об изменении их места или формата.

Об этом говорится в разработанном пленумом Верховного суда РФ постановлении с разъяснениями по спорам о проведении публичных мероприятий.

Пленум отметил, что закон о шествиях и митингах предусматривает четкие сроки согласования публичных акций. "Если в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия <…> при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц органом публичной власти не доведено до сведения организатора публичного мероприятия обоснованное предложение об изменении места или времени проведения публичного мероприятия или предложение об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям <…> публичное мероприятие может расцениваться как согласованное", - отметил пленум ВС в разъяснении судьям.

Исключением является случай, когда организатор публичного мероприятия уклоняется от получения соответствующего предложения.

Пленум обратил внимание судов "на недопустимость доведения до сведения организатора публичного мероприятия предложения об изменении места или времени проведения публичного мероприятия <…> по истечении трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия". Закон не предусматривает продления срока, даже если один из трех дней приходится на выходной, пояснил пленум.

В связи с этим "органу публичной власти следует использовать все доступные ему средства связи и доставки, позволяющие довести в указанный срок содержание названных документов до сведения организатора публичного мероприятия с фиксацией факта получения соответствующей информации адресатом", отмечается в проекте разъяснений пленума ВС.

В свою очередь и для организаторов публичных акций закон устанавливает жесткие сроки для уведомления о проведении мероприятия - оно должно быть получено органом власти не ранее дня, после которого остается 15 дней до проведения мероприятия, и не позднее дня, после которого остается 10 дней до мероприятия.

Если последний день срока подачи уведомления совпадает с нерабочим днем, то уведомление подается в предыдущий рабочий день. Уведомление, поданное за пределами срока, не подлежит рассмотрению, о чем организатор мероприятия должен быть незамедлительно уведомлен, но это не лишает его права на повторное обращение. При этом сроки подачи уведомления о проведении публичного мероприятия не включают дни направления уведомления и проведения публичных мероприятий.

Пленум также напомнил о сокращенных сроках обращения с иском в суд для оспаривания отказа в согласовании публичного мероприятия, предложения об изменении места или времени его проведения либо предложения об устранении несоответствия целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям закона, сокращенного срока для направления судом копий определения о принятии к производству административного иска, срока на его рассмотрение и составление мотивированного решения об отказе в удовлетворении иска, незамедлительному вручению сторонам копий решения по административному делу, рассмотренному до дня или в день проведения публичного мероприятия, а также после немедленного исполнения решения суда, если действия органа власти по вопросам, связанным с согласованием места и времени проведения публичного мероприятия, а также с вынесенным предупреждением в отношении целей такого публичного мероприятия и формы его проведения признаны незаконными.

Об административном аресте нарушителей

Пленум Верховного суда России считает, что административный арест за нарушения в ходе митингов и других публичных акций допустим лишь в исключительных случаях, а назначаемые гражданам штрафы могут быть ниже предусмотренных статьей КоАП.

"При решении вопроса о назначении виновному в нарушении законодательства РФ о публичных мероприятиях лицу административного наказания <…> необходимо иметь в виду, что такое наказание должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами", - отмечается в тексте проекта.

Пленум напомнил, что КоАП предусматривает в отношении граждан по статьям 5.38 и 20.2 ("Воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, проводимых в соответствии с законодательством РФ" и "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") возможность назначения наказания в виде административного штрафа ниже минимального уровня, предусмотренного этими статьями (в отношении должностных лиц и юридических лиц - только санкции ч. 3, 4, 6.1-8 ст. 20.2 КоАП РФ) в случае признания его виновным.

Кроме того, пленум намерен обратить внимание судей на то, что административный арест за административные правонарушения, связанные с организацией и проведением публичных мероприятий либо участием в них, "назначается лишь в исключительных случаях, в том числе когда применение иного более мягкого административного наказания из числа предусмотренных санкцией подлежащей применению статьи не будет отвечать задачам законодательства об административных правонарушениях и целям административного наказания".

В свою очередь для применения введенных шесть лет назад обязательных работ за совершение административных правонарушений во время проведения публичных мероприятий (предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ), "судам необходимо исследовать вопрос о наличии вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц либо иных подобных последствий, а также причинно-следственную связь между совершенными действиями и наступившими последствиями".

О незаконном отказе в проведении митинга

Заведомо незаконный отказ в проведении митинга или другого публичного мероприятия (шествия, демонстрации и т. д.) является административным правонарушением, равно как и попытки других лиц не дать провести законное мероприятие, говорится также в подготовленном проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

"Воспрепятствование организации или проведению публичного мероприятия состоит в недопущении либо незаконном создании препятствий для реализации организатором или участниками публичного мероприятия прав, предусмотренных законодательством РФ о публичных мероприятиях", - говорится в тексте проекта.

При решении вопроса о наличии в действиях или бездействии должностного лица признаков состава административного правонарушения по ст. 5.38 КоАП РФ ("Воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, проводимых в соответствие с законодательством РФ, либо участию в них") "следует учитывать, что воспрепятствование организации или проведению публичного мероприятия может иметь место, в частности, при уклонении от получения уведомления о проведении публичного мероприятия; заведомо незаконном отказе в проведении публичного мероприятия; недоведении до сведения организатора публичного мероприятия информации об установленной норме предельной заполняемости территории".

Также речь идет о неназначении уполномоченного представителя органа власти для содействия в проведении публичного мероприятия и необеспечении совместно с организатором акции и уполномоченным представителем органа внутренних дел общественного порядка и безопасности граждан.

К воспрепятствованию проведению публичного мероприятия, по оценке пленума ВС РФ, "следует относить действия не являющихся участниками публичного мероприятия граждан, нарушающие нормальный ход публичного мероприятия и затрудняющие или исключающие достижение его целей".

Такие действия могут представлять собой громкие крики и звуки с целью невозможности доведения мнений участников публичного мероприятия, уничтожение или повреждение плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации. Воспрепятствованием участию в публичном мероприятии может быть расценен и запрет прохода гражданина к месту проведения акции путем незаконного создания заслонов, ограждений, а также в недопущении выражения участником публичного мероприятия своего мнения способом, не нарушающим общественного порядка и регламента проведения публичного мероприятия.

В то же время действия должностного лица, "например, при использовании <...> материально-технических средств для осуществления деятельности, препятствующей проведению публичного мероприятия; привлечении лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости, к недопущению людей к месту проведения согласованного и проводимого в соответствии с законом публичного мероприятия; выделении сил охраны правопорядка для неправомерного приостановления или прекращения публичного мероприятия" при наличии к тому оснований могут быть квалифицированы в качестве преступления по ст. 149 УК РФ ("Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия").

По этой же статье УК, говорится в проекте постановления, могут квалифицироваться действия должностного лица для принуждения к участию в публичном мероприятии, "например, путем угрозы увольнения с работы, переводом на нижеоплачиваемую должность, лишением премии, надбавки, применения мер взыскания и т. п., либо с применением насилия".

За последние 10 лет, согласно судебной статистике, российские суды рассмотрели 110 дел по ст. 5.38 КоАП РФ, по которым подверглись административным наказаниям 39 граждан и должностных лиц.