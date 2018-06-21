ВС РФ разъяснил, как отличить несанкционированную акцию от серии одиночных пикетов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пленум Верховного суда РФ разъяснил, как отличить несанкционированную публичную акцию от серии одиночных пикетов. Как отмечается в подготовленном тексте постановления пленума ВС, "совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым замыслом и общей организацией, может быть признана решением суда по конкретному гражданскому, административному или уголовному делу одним публичным мероприятием".

Административная ответственность за несогласованное проведение публичных мероприятий может наступить, "если несколько пикетов, каждый из которых формально подпадает под признаки одиночного, с достаточной очевидностью объединены единством целей и общей организацией, проводятся одновременно и территориально тяготеют друг к другу, а их участники используют ассоциативно узнаваемые или идентичные наглядные средства агитации и выдвигают общие требования и призывы".

Это может подтверждаться наличием одного организатора публичных мероприятий, единым оповещением возможных участников и проведением предварительной агитации, изготовлением и распространением средств наглядной агитации в отношении нескольких пикетов.

"Оценивая совокупность таких пикетирований в качестве одного публичного мероприятия, необходимо исключить возможность случайного совпадения действий участников одиночных пикетирований и не производить квалификацию пикетирования, осуществляемого одним участником, в качестве публичного мероприятия, в отношении которого законом установлена обязанность по подаче уведомления в орган публичной власти, в случае проявления к пикету обычного внимания со стороны заинтересовавшихся им лиц", - отмечается в проекте постановления.

Исходя из презумпции невиновности лица, в отношении которого ведется производство по делу, обязанность доказывания того, что проведение несколькими лицами одиночных пикетов изначально было задумано и объединено единым замыслом и общей организацией, должна лежать на должностных лицах, уполномоченных составлять протокол об административном правонарушении, либо прокуроре в случае возбуждения им дела о таком правонарушении, говорится в проекте пояснений.

Превышение численности на митинге грозит ответственностью при угрозе безопасности

Организатор акции, проведенной с превышением заявленной численности ее участников, может быть привлечен к административной ответственности лишь в случае реальной угрозы общественной безопасности.

"При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ, необходимо учитывать, что привлечение организатора публичного мероприятия к административной ответственности по данной норме в связи с превышением предельной заполняемости (вместимости) территории (помещения), на которой проводится публичное мероприятие, возможно лишь в том случае, когда такое превышение сопряжено с созданием реальной угрозы общественной безопасности и правопорядку и было обусловлено действиями (бездействием) организатора публичного мероприятия", - говорится в проекте постановления пленума.