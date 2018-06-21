Лидер Партии пенсионеров считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель Партии пенсионеров России Николай Чеботарев считает, что повышение пенсионного возраста в России в дальнейшем будет способствовать росту пенсий, главное - провести пенсионную реформу продуманно и с широким общественным обсуждением.

"Мы понимаем, что повышение пенсионного возраста является лишь инструментом для повышения пенсий. Оно не для повышения возраста, а для того, чтобы в будущем было меньше проблем с пенсиями и чтобы поднять их размер до более или менее приличного уровня", - сказал Чеботарев в четверг ТАСС.

По его мнению, если не проводить пенсионную реформу, то через 5-10 лет "будет совсем плохо: не то, что индексаций не будет, и сами пенсии, наверное, будут поменьше".

Чеботарев отметил, что Партия пенсионеров России согласна поддержать инициативу кабмина по повышению пенсионного возраста "при некоторых оговорках и при условии, что правительство и власть обратят на эту проблему серьезнейшее внимание". "Надо хорошо все обсудить, тщательно просчитать, до всех довести, чтобы каждый человек понимал, что, возможно, придется и потерпеть, но потом будет лучше. Главное - поднять качество жизни в стране, чтобы люди доживали [до пенсии]. А это целый комплекс вопросов", - подчеркнул политик.

Кабмин 14 июня рассмотрел вопрос об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет в течение переходного периода с тем, чтобы обеспечить рост пенсий темпами, опережающими инфляцию. После обсуждения законопроектов на российской трехсторонней комиссии правительство внесло проект закона в Госдуму. Как сообщалось ранее, документ будет рассмотрен до конца весенней сессии (до конца июля) только в первом чтении.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что откладывать пенсионную реформу нельзя, правительственный законопроект надо принимать осенью этого года.