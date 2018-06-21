Пострадавшие от паводка ставропольцы рассчитывают в августе получить жилищные сертификаты

ПЯТИГОРСК, 21 июня. /ТАСС/. Пострадавшие от майского паводка 2017 года ставропольцы рассчитывают уже в августе получить сертификаты на новое жилье после жалобы Путину. Об этом рассказала ТАСС жительница села Левокумка Евгения Лаврик.

В ходе "Прямой линии" 7 июня Лаврик обратилась с вопросом к президенту России Владимиру Путину. По ее словам, в результате подтопления ее дом был признан аварийным, но в получении жилищного сертификата семье отказали. Весной 2017 года на Ставрополье в пиковый период паводка в девяти муниципалитетах было подтоплено более 1,7 тыс. домов, в результате 571 дом был признан аварийным.

"В августе нам обещают, осталось ждать всего немножечко и веры теперь больше", - сказала она.

"Совсем недавно нам звонил замминистра ЖКХ края, сказал, что сертификаты уже на этапе подписания, вот-вот скоро должны быть у нас. 12 семей должны уже скоро получить, в том числе и мы", - отметила Лаврик. По ее сведениям, еще у пяти семей, у которых дом делится на двух хозяев, пока идет межевание.

Пока Лаврик продолжает жить в доме, где произошло подтопление, и не хочет уходить в пункт временного размещения, организованный властями в Минеральных Водах. "Не хотим оставлять хозяйство без присмотра. Тем более, ждать осталось недолго, а когда инвалид, и на руках маленький ребенок, ездить туда-сюда тяжело", - объясняет она.

История вопроса

Как сообщалось, после "Прямой линии" ставропольские власти вновь направили в федеральные органы документы для получения государственных жилищных сертификатов (ГЖС) для 17 пострадавших от прошлогоднего паводка семей, вопрос которых не позволяло разрешить действующее законодательство.

Как прокомментировал тогда губернатор Владимир Владимиров, 17 домов были признаны непригодными для проживания и выведены из жилищного фонда еще после паводка 2002 года, по ним выдавались ГЖС. Однако в дальнейшем различными путями - через судебные решения или внесение изменений в муниципальные акты - они были возвращены в жилфонд, поменяли своих владельцев, а в 2017 году снова оказались в зоне подтопления.

Глава региона пояснил, что выданные ранее государственные жилищные сертификаты по этим домам стали основанием для отказа в получении новых сертификатов. По словам Владимирова, поддержка президента в этом вопросе позволит оперативно разрешить все юридические разногласия. "Наши усилия должны привести к тому, что эти люди в ближайшее время получат жилищные сертификаты. Мы предполагаем погасить их уже в августе, чтобы, по крайней мере, к осени они могли войти в новое жилье", - отметил Владимиров.

По данным губернатора, власти продолжают помогать пострадавшим от паводка. Семьям, потерявшим дома, предоставляют компенсацию для оплаты съемного жилья. Кроме того, в Минеральных Водах до конца 2018 продолжит работу пункт временного размещения для тех, кто лишился жилья.