В Индии прошел Международный день йоги

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. В Индии прошел четвертый Международный день йоги под лозунгом "Йога объединяет мир!".

Премьер-министр Нарендра Моди принял участие в массовых занятиях в городе Дехрадун на северо-западе страны. Он отмечает День йоги каждый раз в разных регионах Индии, чтобы способствовать развитию этой древней практики. Выступление Моди транслировалось на экранах в Нью-Дели. "Йога стала огромной объединяющей силой в мире. Она показывает всем путь от болезней к хорошему здоровью", - сказал премьер.

"Йога - это практика, которой может заниматься для здоровья каждый, независимо от религии, возраста, физической подготовки", - считает он.

Между тем индийцы обеспокоены тем, что в мире появилось много разных "йог", а древняя практика обернулась прибыльным предпринимательством. Только в США в последние годы, по разным данным, ею занимались почти 24 млн человек. Предприниматели придумали массу новых "йог", которых никогда не существовало в Индии: хип-хоп йога, йога в гамаках, шоколадная йога и т.д.

С целью сохранения чистоты настоящей йоги в 2010 году специально созданная в Индии "Библиотека традиционных знаний", собирающая информацию о йоге и аюрведе, начала работу над описанием йогических систем и асан, чтобы их не присваивали иностранцы. Индийские эксперты также настаивают на том, чтобы преподаватели этой практики имели обязательную сертификацию.