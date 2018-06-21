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СМИ: сотрудники "Врачей без границ" пользовались услугами проституток в Африке

Общество
21 июня, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Сообщается, что в некоторых случаях местное население получало медикаменты в обмен на предоставление услуг интимного характера

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ТАСС, 21 июня.  Сотрудники международной гуманитарной организации "Врачи без границ" пользовались услугами местных проституток во время своей работы в Африке. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на свидетельства бывших сотрудниц "Врачей без границ".

По их данным, подобная практика была очень широко распространена, а в некоторых случаях у местного населения даже была возможность получить медикаменты в обмен на предоставление услуг интимного характера.

"Часто можно было видеть мужчин среднего возраста, которые проводят вечеринки с гораздо более молодыми местными девушками. Все это носило сексуальный характер", - приводит Би-би-си слова одной из свидетельниц, которая пожелала остаться неназванной. Как отмечает бывшая сотрудница организации, подобные случаи происходили в таких странах, как Кения и Либерия.

"Врачи без границ" - международная независимая гуманитарная организация. Основана 20 декабря 1971 года. В настоящее время движение состоит из 24 национальных и региональных ассоциаций по всему миру.

Ранее газета Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение 84-страничный доклад, который никогда полностью не публиковался, сообщала, что более 40 гуманитарных организаций, в том числе входящие в систему ООН, упоминались в подготовленном в 2002 году докладе ООН о случаях получения сексуальных услуг от населения в обмен на предоставление гуманитарной помощи. Большинство упомянутых организаций довольно небольшие, однако среди них фигурируют и такие крупные агентства ООН, как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирная продовольственная программа, а также Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, "Врачи без границ", Норвежский совет по делам беженцев, Save the Children.

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