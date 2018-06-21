Вакцину от полиомиелита начали распределять в лечебные учреждения Подмосковья

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Поставки "живой" вакцины от полиомиелита в лечебные учреждения Московской области возобновились, ее закупили в начале июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Ранее жители региона жаловались в социальных сетях на невозможность сделать детям прививку от полиомиелита. В распоряжении ТАСС находится официальный ответ в июне Королевской городской больницы на запрос родителя, в котором говорится, что в тот момент были временные перебои в поставках "живой" и инактивированной полиомиелитной вакцины.

"Вакцину поставляет Минздрав РФ. Проблемы с поставками "живой" полиомиелитной вакцины были с марта по май, с инактивированной полиомиелитной вакциной проблем не было. В настоящее время дефицита полиомиелитной вакцины в Московской области нет. Вакцина поступила 1 и 8 июня, ее раздают по учреждениям", - сказали ТАСС в пресс-службе Минздрава области.

В ведомстве пояснили, что проблемы с поставками вакцины от полиомиелита связаны с глобальным переходом на ее использования в мире с 2019 года. "По данным Минздрава РФ, проблемы с инактивированной полиомиелитной вакциной наблюдаются не только в России, но и во всем мире. Потребность в этом препарате выросла из-за того, что в соответствии с глобальным планом Всемирной организации здравоохранения по эрадикации полиомиелита планируется полный переход на ее использование к 2019 году", - сообщили в пресс-службе.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, полиомиелит - опасное заболевание, вызываемое вирусом. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека человеку, в основном, фекально-оральным путем или через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания).

В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). Порядка 5-10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.