Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вакцину от полиомиелита начали распределять в лечебные учреждения Подмосковья

Общество
21 июня, 11:32 UTC+3

Ранее сообщалось, что жители региона жаловались на невозможность сделать детям прививку

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Поставки "живой" вакцины от полиомиелита в лечебные учреждения Московской области возобновились, ее закупили в начале июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Ранее жители региона жаловались в социальных сетях на невозможность сделать детям прививку от полиомиелита. В распоряжении ТАСС находится официальный ответ в июне Королевской городской больницы на запрос родителя, в котором говорится, что в тот момент были временные перебои в поставках "живой" и инактивированной полиомиелитной вакцины.

"Вакцину поставляет Минздрав РФ. Проблемы с поставками "живой" полиомиелитной вакцины были с марта по май, с инактивированной полиомиелитной вакциной проблем не было. В настоящее время дефицита полиомиелитной вакцины в Московской области нет. Вакцина поступила 1 и 8 июня, ее раздают по учреждениям", - сказали ТАСС в пресс-службе Минздрава области.

В ведомстве пояснили, что проблемы с поставками вакцины от полиомиелита связаны с глобальным переходом на ее использования в мире с 2019 года. "По данным Минздрава РФ, проблемы с инактивированной полиомиелитной вакциной наблюдаются не только в России, но и во всем мире. Потребность в этом препарате выросла из-за того, что в соответствии с глобальным планом Всемирной организации здравоохранения по эрадикации полиомиелита планируется полный переход на ее использование к 2019 году", - сообщили в пресс-службе.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, полиомиелит - опасное заболевание, вызываемое вирусом. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека человеку, в основном, фекально-оральным путем или через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания).

В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). Порядка 5-10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц. 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сечин назвал причины роста цен на бензин
2
Минтруд предложил установить единый размер прожиточного минимума пенсионера в РФ
3
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
4
Сечин: зарплаты менеджмента "Роснефти" в среднем ниже, чем в частных компаниях
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
ВС РФ разъяснил, как отличить несанкционированную акцию от серии одиночных пикетов
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости